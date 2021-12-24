年終飲酒助興小心了 台南今起連續10天取締酒駕大執法
因應耶誕節、元旦連續假期，以及即將到來的農曆春節，年終聚會活動增加，民眾過節歡聚常飲酒助興，恐衍生酒後駕車情事，台南市警察局規畫自今天起至明年1月2日止，不分平日、假日、白天、深夜及凌晨，連續10日取締酒後駕車大執法，強化取締執法強度及密度，杜絕酒駕憾事，維護民眾交通安全。
交通警察大隊統計，台南市110年1月至11月易發生酒後駕車違規路段，前10名為永大路、中華路、中山南路、民族路、安中路、西門路、金華路、民生路、海安路、大灣路等路段，並列入這次專案勤務執法重點路段。
依道路交通管理處罰條例第35條規定，汽機車駕駛人，測值達0.15mg/dL以上，機車駕駛人處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年；駕駛人酒測值若達到每公升0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客將處600元以上、3000元以下罰鍰。
然而，酒駕累犯，大部分都是酒癮難以戒除，台南警方也與市府衛生局合作，共同推動酒癮戒治工作，警方取締或處理交通事故時，如有測得酒精數據，將同時提供衛教資訊，轉介酒精成癮個案至衛福部配合的醫院接受治療，降低酒駕的風險。
尤其，民眾過節歡聚常飲酒助興，交大代理大隊長陳宇桓呼籲，酒後應搭乘大眾交通運輸工具、計程車、指定代駕或請親友接送，絕對不可以駕駛交通工具，讓安全成為回家唯一的路。
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