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翁茂鍾涉造假社會勞動被判刑 二審審理中

中央社 / 台南24日電

翁茂鍾。圖/聯合報系資料照片
翁茂鍾。圖/聯合報系資料照片
涉及司法圈醜聞的佳和集團前董事長翁茂鍾，因案被判1年，在警方包庇下未實服勞動遭起訴，今年9月台南地方法院判刑2年2個月，經上訴後由台南高分院審理中。

翁茂鍾涉及共同炒作佳和公司股票及填製不實會計憑證，遭判刑1年確定，台北地檢署囑託南檢執行易服社會勞動，民國101年9月執行完畢。但高檢署和南檢檢察官重新檢視時，發現翁茂鍾竟於101年1月到9月間就完成2196小時社會勞動，疑涉偽造文書。

台南地檢署今年5月偵結翁茂鍾未實質易服社會勞動案，依違法不執行刑罰及行使公務員登載不實文書罪嫌，起訴涉嫌包庇的前台南市警察局麻豆分局官田分駐所副所長楊博賢，及與楊博賢共犯的行使公務員登載不實文書罪嫌起訴翁茂鍾。

台南地院今年9月判決楊博賢有期徒刑1年10個月，緩刑4年，並應於判決確定之日起6個月內，向國庫支付新台幣50萬元，翁茂鍾處有期徒刑2年2個月。合議庭認定翁茂鍾是全案主導者，造成社會大眾對公權力執行公正性觀感不佳，且尚有前案有期徒刑待執行，同時量處之刑已逾2年，不宣告緩刑。

此案經台南地檢署提出上訴，目前由台灣高等法院台南分院審理中。

台南 翁茂鍾 公務員

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