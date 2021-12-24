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茶行父子欠稅161萬 執行署到阿里山查封茶葉600斤

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣李姓父子積欠營業稅、牌照稅等各種稅費及罰鍰達465件，欠稅費逾161萬元，遭嘉義縣財政稅務局等單位陸續移送強制執行，雖然有分期付款繳納21萬餘元，但繳款情形不正常，仍欠費140萬餘元，法務部行政執行署嘉義分署人員昨天前往李姓父子位於阿里山公路旁之茶行，當場將其所販賣茶葉600斤強制查封。

嘉義分署表示，李男父子2人自2012年在嘉義縣番路鄉阿里山公路經營茶葉買賣，近來為擴展銷售管道還以網路直播方式推銷賣茶，茶葉熱賣但自2012年至2021年間對於應繳的營業稅、營利事業所得稅及勞健保費等都欠繳被移送強制執行，甚至開車要繳的牌照稅及行經高速公路280次約12萬元的通行費也不繳，以致逐年積欠多筆牌照稅、ETC費用及罰鍰。

雖然經多次通知後申請分期繳納，但繳款情形也不正常。嘉義分署執行人員通知限期繳納李男父子都不予理會，顯視國家公權力為無物。因此，茶行被嘉義分署執行人員鎖定為優先追查執行對象。

昨天執行人員上山至其茶行查封庫房內茶葉600斤；父子倆欲再度申請分期繳納，但因其之前分期繳納紀錄不佳且營業情形甚佳，實無理由再准許分期繳納，故命李男父子須在下次聯合拍賣前繳清所有欠繳稅費罰鍰，否則將強制拍賣茶葉抵繳。

在茶葉上貼上封條。圖／執行署嘉義分署提供
在茶葉上貼上封條。圖／執行署嘉義分署提供
法務部行政執行署嘉義分署人員將父子倆所販賣茶葉進行強制查封程序。圖／執行署嘉義分署提供
法務部行政執行署嘉義分署人員將父子倆所販賣茶葉進行強制查封程序。圖／執行署嘉義分署提供

嘉義 茶葉 阿里山

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