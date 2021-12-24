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出庭協助勘驗靈堂下跪影片 高嘉瑜嘆：怎被控制成這樣

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

林秉樞家暴案持續偵辦中，新北地檢署21日傳喚立委高嘉瑜出庭確認提告內容，檢方並提出林在母親靈堂上涉嫌強制罪嫌畫面等物證請高確認，讓高感嘆，不敢相信自己會被林秉樞控制成這樣，但當天未提到豆腐頭部分，新北地檢署則回應因內容涉及偵查部分，不方便說明。

高嘉瑜上月11日在板橋馥都飯店內遭林秉樞毆打、拘禁，30日她曾前往新北地檢署說明，本月1日新北檢警發動，搜索林秉樞住家與下榻飯店，帶回物證與林秉樞，林被以傷害、恐嚇等罪嫌聲押禁見獲准；高嘉瑜並針對事後在其母靈堂上毆打她、又在看守所律見時情緒失控怒罵、稱她收了勞力士手表與四百萬等事由，委由律師李永裕提告妨害風化、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等八大罪行。

據悉，檢警21日二度傳喚高嘉瑜到案協助，目的是確認其提告內容，當天檢方也提出林在母親靈堂上扯她髮、逼迫她下跪的影像與不雅影片截圖做確認，讓高嘉瑜看完後十分感慨，不敢相信自己會被林秉樞控制成這樣。當天並未提到黑、白豆腐頭事情，李永裕指出，最重要的是檢方查扣多少記憶卡。

另外高嘉瑜事發前上政論節目時，以直播留言恐嚇高嘉瑜的事件，據悉，檢方應已經查出是誰在背後指使賴姓女助理利用「斗內」方式留言恐嚇，但當天檢方未針對這部分向高做確認。

新北地檢署證實有二度傳喚高嘉瑜作證，但針對偵查庭相關內容，以及是否查出是誰指使賴姓女助理留言恐嚇，因涉及偵查不公開，不方便回應。

立委高嘉瑜21日到新北地檢署協助勘驗林秉樞案靈堂下跪影片，感嘆自己怎會被控制成這樣。本報資料照片
立委高嘉瑜21日到新北地檢署協助勘驗林秉樞案靈堂下跪影片，感嘆自己怎會被控制成這樣。本報資料照片

高嘉瑜 林秉樞 新北

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