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東門「豬肉公主」挺林昶佐挨嗆賣萊豬 劉姓網友遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

有東門市場「豬肉公主」封號的攤商張采婕，因在臉書為立委林昶佐發聲，遭一名劉姓網友嗆聲賣萊豬，憤而提告。台北地檢署認為，張女的肉攤其實有台灣豬品認證，且非政治人物，卻遭造謠抹黑，影響商譽，今依加重誹謗、妨害信用等罪起訴劉男。

檢警調查，今年7月3日，劉姓網友在粉絲專頁「采婕（東門信義肉舖）」留言，「豬肉妹、被起底，原來就是閃尿團隊的一員！閃尿那麼挺萊豬，妳賣的一定是萊豬！」張女隨即回應：「我已經截圖搜證下來了，我們警局見！」

據了解，劉男辯稱，因當時政府已確定開放萊豬，賣萊豬並不犯法，他並非在說張女違法，他有相當理由對張女可能賣萊豬的事情，提出不帶情緒性的發言，符合大法官釋字509號解釋，以及英美法系的合理評論原則。

檢方認為，張女並非政治人物，頂多是政治人物的支持者、團隊成員，本身沒有政治人物的影響力，不需要承受或包容相同嚴厲的公眾檢視與質疑。

張女的肉攤其實取得台灣豬認證，並沒有販售進口肉品，可能因劉男的言論，導致消費者誤信或懷疑可能掛台灣豬名義，販售進口萊豬，確實影響商譽。

檢方指出，劉男只是以張女曾在林團隊工作，因林支持萊豬，就斷言張女一定賣萊豬，缺乏相當確信的理由，且使用帶有負面意涵的「閃尿」字眼，已屬於情緒發言，認為劉男不能主張言論自由保障，依加重誹謗、妨害信用等罪提起公訴。

有東門市場「豬肉公主」封號的攤商張采婕，因在臉書為立委林昶佐發聲，遭一名劉姓網友嗆聲賣萊豬，憤而提告。台北地檢署今依加重誹謗、妨害信用等罪起訴劉男。圖／本報資料照
有東門市場「豬肉公主」封號的攤商張采婕，因在臉書為立委林昶佐發聲，遭一名劉姓網友嗆聲賣萊豬，憤而提告。台北地檢署今依加重誹謗、妨害信用等罪起訴劉男。圖／本報資料照

萊豬 信用

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