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約砲不分男女！人夫生殖器潰瘍 惡劣隱瞞害妻染梅毒

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園1名人夫背著妻子出軌，還上男同志交友網站約砲，後來自己感染梅毒生殖器潰瘍，竟隱瞞妻子害她也感染。妻子被蒙蔽多年，驚見丈夫手機傳「好想再跟你爽一次」，這才寒心，多年夫妻遭背棄，痛訴丈夫害她染性病、性交對象不分男女；法院認為人夫背叛妻子在先，判准2人離婚，可上訴。

妻子控訴，婚後因體諒先生有先天動脈萎縮、癲癇，仍不離不棄照顧他，對方常以工作關係需在宿舍過夜為藉口，因此夫妻少有發生性行為，後來先生2007年陰莖潰瘍就醫被診斷罹患梅毒，他明知該病症具高度傳染性還隱瞞。

妻子說，結果隔年就發現自己下體也潰瘍同樣確診梅毒，當下就跟老公反應他是唯一的性伴侶，但對方卻仍未坦承有和別人性交染病一事，並以宿舍和人共用衛浴、曾因癲癇輸血辯解遭傳染途徑，自己雖存疑但仍選擇相信。

她控訴，直到2009年驚覺先生在男同志交友網站註冊，還刊登自己照片並與其他男性鹹濕視訊對話紀錄，手機還有人傳訊稱「好想再跟你爽一次」、「每次都是你爬上來」等語，這才發現老公出軌，性交對象不分男女，一再追溯才知他早已感染梅毒。

妻子認為，先生對她隱瞞性病害自己也染病，還違反夫妻忠誠和多名男女性交，2009年離家至今對她漠不關心，婚姻早已名存實亡，向法院訴請離婚；對此，人夫經法院通知均未到庭，也沒提出任何書狀聲明陳述。

法院查，就妻子主張先生男女關係混亂害她感染梅毒等，有提出相關就醫、對話紀錄，另有先生在男同志交友網站刊登的訊息、簡訊佐證，又先生經通知沒出庭，堪認妻子主張為真實。

法院認為，人夫在外男女交往複雜，背離婚姻忠誠，行止份際乖離社會倫常，並非一般配偶得以容忍，判處2人離婚。

人夫約砲不分男女，還隱瞞妻子害她被傳染梅毒，法院判准2人離婚。示意圖／ingimage
人夫約砲不分男女，還隱瞞妻子害她被傳染梅毒，法院判准2人離婚。示意圖／ingimage

離婚 同志

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