「故事，南檢」署誌發表 南檢人期待共譜未完待續故事

台南地檢署「故事，南檢」署誌，今天上午10時30分特地選在司法博物館第三法庭發表，法務部部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長江惠民等人，歷任南檢檢察長周章欽、費玲玲、鄭銘謙也以回娘家的心情，與現任葉淑文等人共襄盛舉，老南檢人以南檢為榮，新秀則以南檢為師，代代相傳，共譜未完待續的故事。

部長蔡清祥表示，他對台南有特別情感情，因外祖母住在台南，小時候每年都回台南，尤其台南府城是台灣歷史的源起，1945年就成立南檢，當年派任主任檢察官時，與南檢錯身而過，有點可惜，曾率隊參與檢察盃壘球賽，即便成績都是最後一名，但也達凝聚向心力及健身的目的。

他期許南來再創傳統佳續，籌畫未來，持續打擊綠能犯罪，維護高科技產業營業秘密及國土保育工作，檢察單位能接地氣，也配合政府政策，發揮功能。

歷任檢察長周章欽、費玲玲、鄭銘謙等人以回娘家的心情，提及任內與環保結盟，跨機關合作；偵辦毒澱粉及食用油等震驚社會，解決食品安全問題；成立政風連繫中心及戒癮平台，「以身為南檢團隊的一分子為榮」。