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「故事，南檢」署誌發表 南檢人期待共譜未完待續故事

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南地檢署「故事，南檢」署誌，今天上午10時30分特地選在司法博物館第三法庭發表，法務部部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長江惠民等人，歷任南檢檢察長周章欽、費玲玲、鄭銘謙也以回娘家的心情，與現任葉淑文等人共襄盛舉，老南檢人以南檢為榮，新秀則以南檢為師，代代相傳，共譜未完待續的故事。

部長蔡清祥表示，他對台南有特別情感情，因外祖母住在台南，小時候每年都回台南，尤其台南府城是台灣歷史的源起，1945年就成立南檢，當年派任主任檢察官時，與南檢錯身而過，有點可惜，曾率隊參與檢察盃壘球賽，即便成績都是最後一名，但也達凝聚向心力及健身的目的。

他期許南來再創傳統佳續，籌畫未來，持續打擊綠能犯罪，維護高科技產業營業秘密及國土保育工作，檢察單位能接地氣，也配合政府政策，發揮功能。

歷任檢察長周章欽、費玲玲、鄭銘謙等人以回娘家的心情，提及任內與環保結盟，跨機關合作；偵辦毒澱粉及食用油等震驚社會，解決食品安全問題；成立政風連繫中心及戒癮平台，「以身為南檢團隊的一分子為榮」。

資深檢察官陳鋕銘在南檢25年，他以「從舊署到新廈」破題，從歷史脈絡痕跡訴說南檢的過去現在與未來，他從肅貪掃黑到偵辦公共建設重大弊案，甚至衝太快，辦政治官員、市長、議長、立委到黑道等，甚至掀起政治風暴，他強調，檢察官在法治及社會混沌時代，即是法律正義的代表，這分工作也不會結束，未來也會有層出不窮故事，期待南檢繼續傳奇故事。

台南地檢署「故事，南檢」署誌，今天上午10時30分特地選在司法博物館第三法庭發表，法務部部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長江惠民等人共襄盛舉。記者邵心杰／攝影
台南地檢署「故事，南檢」署誌，今天上午10時30分特地選在司法博物館第三法庭發表，法務部部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長江惠民等人共襄盛舉。記者邵心杰／攝影
南檢商借具別具歷史意義的司法博物館舉辦署誌發表會，邀請曾經帶領大家一起努力過，以及現在仍與大家共同奮鬥的首長、夥伴們參與。記者邵心杰／攝影
南檢商借具別具歷史意義的司法博物館舉辦署誌發表會，邀請曾經帶領大家一起努力過，以及現在仍與大家共同奮鬥的首長、夥伴們參與。記者邵心杰／攝影

台南 檢察官

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