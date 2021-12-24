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李全教胞弟和吳健保盜採曾文溪砂石 判關1年8月定讞
台南市前議長李全教胞弟、時任台南市議員李全富，2004年與前台南縣議長吳健保共同犯曾文溪盜採砂石案，台南高分院更三審依貪汙罪判刑吳健保3年徒刑，李全富被依妨害投標罪判刑1年8月徒刑，吳未上訴定讞，目前已在執行中，李上訴被最高法院駁回定讞。
李全富和吳健保認為曾文溪蘊藏龐大砂石資源，便一同承包2004年水利署第六河川局的曾文溪疏浚工程，另找多名股東共同合股，以5000萬元獲得承包權，再行賄第六河川局人員，利用晚間和假日盜採砂石、超挖土石和砂礫，販售獲利超過2億元。
吳健保除曾文溪案之外，也犯「雨刷」集團打假球案，以重金、美色誘惑或暴力威脅方式，操控當時職棒兄弟象、中信鯨及La New熊隊部分球員打球放水，這也是中華職棒史上涉案人數最多的假球案，被稱為「黑象事件」，被依恐嚇、詐欺等罪判刑3年2月、2年3月定讞。
曾文溪盜採砂石案部分，台南高分院更三審依貪汙罪判吳健保3年徒刑，吳未上訴而定讞；檢方聲請定應執行刑，法院裁定應執行10年徒刑確定，目前人仍在監執行中。
台南高分院更三審另依妨害投標罪判李全富1年8月徒刑，李上訴，最高法院認為原審認事用法無違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
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