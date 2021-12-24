妻兒買股票讓石木欽罰354萬元 林永頌：監院應上訴

前公務員懲戒委員會委員長石木欽與佳和集團前董事長翁茂鍾不當飲宴，還以妻兒名義買進翁的公司股票，遭監察院彈劾，移送懲戒法院。懲戒法院職務法庭今判罰款任職時最後月俸一年。民間司改會董事長林永頌質疑，「人民可以接受嗎？」、「法院對石的裁量不符合比例原則，只是彰顯司法寬以待己！」

林永頌表示，透過中正大學所作民調可知，石木欽案尚未爆發前，人民司法信賴度約在三成，但石案發生後，信賴司法程度降十個百分點，剩兩成，可見石案嚴重影響人民對司法的信賴程度。

林永頌說，石木欽最後職位是公懲會委員長，過去則擔任過台灣高等法院院長、最高法院法官與庭長，長期與翁茂鍾不當往來，是否影響其他案件，都值得職務法庭詳加調查卻沒有調查。

林永頌指出，依監察院報考可知，最高法院審理確認本票債權不存在案件時，翁茂鍾曾直接前往擔任審判長的林奇福法官辦公室拜訪，「應該受石木欽穿針引線」。

他認為，另有多達30多位司法官與翁茂鍾進行不適合往來，「石木欽恐怕都擔任穿針引線角色」、「講白一點，石木欽就是罪魁禍首！」他說，對於這次職務法庭判決結果無法接受，監察院應提起上訴。