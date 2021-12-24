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酒駕層出不窮 黃偉哲：明年起加強餐廳周邊停車場取締

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導

每年11月到隔年2月為酒駕高峰期，台南市近3年來死傷人數雖有下降，但酒駕仍層出不窮，台灣酒駕防制關懷協會今天與中華職棒大聯盟等簽署防酒駕共同宣言，台南市長黃偉哲宣示，為了有效降低酒駕數字，蘿蔔、棍子並用，明年起除了路口酒駕取締之外，將加強在餐廳周邊停車場取締。

台灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳喬琪指出，這次結合60家企業、醫療團體等共同參與「不酒駕、我驕傲」宣言簽署，今年最特別的是邀請到中華職棒聯盟拋磚引玉，響應「酒駕零容忍」行動，今年台南市政府有展開防酒駕公車宣導，明年元月也會針對酒駕嚴重的桃園市、台東縣、花蓮縣，利用公車廣告提醒不酒駕的重要性。

根據交通部道安會資料顯示，去年全國因酒駕死亡人數為289人，受傷為1萬1225人，近5年酒駕肇事死傷，尤其每年11月至隔年2月為酒駕高峰期。台南市警察局統計，2018年至2020年死傷人數從1515人降到1292人，逐年下降，但去年酒駕紅單開出6828件，今年1到11月取締5948件，其中移送4114件，可見酒駕行為仍層出不窮。

黃偉哲說，防制酒駕會蘿蔔、棍子並用，蘿蔔部分會以宣導、獎勵方式，鼓勵代駕；棍子部分是加強取締，不只在路口取締酒駕，明年也考慮增加在餐飲場所外圍停車場等加強取締，務必讓酒駕數字降下來，減少憾事發生。他也訂下目標，希望稽查件數更多，但查到的酒駕件數和肇事更少。

奇美醫院首席醫療副院長林宏榮表示，去年奇美醫學中心與奇美博物館率先編撰酒精健康識能個別衛教手冊，透過可讀性高、吸引力強的手冊，當個別衛教使用，希望藉此提升民眾對酒精健康危害的覺察及酒癮治療相關知識。

台灣酒駕防制關懷協會今天與中華職棒大聯盟等簽署防酒駕共同宣言，台南市長黃偉哲（中）宣示，為了有效降低酒駕數字，蘿蔔、棍子並用，明年起除了路口酒駕取締之外，將加強在餐廳周邊停車場取締。記者鄭維真／攝影
台灣酒駕防制關懷協會今天與中華職棒大聯盟等簽署防酒駕共同宣言，台南市長黃偉哲（中）宣示，為了有效降低酒駕數字，蘿蔔、棍子並用，明年起除了路口酒駕取締之外，將加強在餐廳周邊停車場取締。記者鄭維真／攝影

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