催討工程款未果 電銲工砍死合夥人二審判14年

高雄楊姓電銲工不滿合夥李姓男子侵吞工程款且催討未果，去年9月間持尖刀砍傷李男20幾刀致死，橋頭地院一審依殺人罪判14年，高雄高分院維持原判，全案可上訴。

高雄高分院合議庭審理後認為，一審橋頭地方法院法官見解並無不妥，因此駁回楊男上訴，維持原判14年刑度，全案仍可上訴。

一審橋頭地方法院判決指出，75歲楊男民國79年間因從事電銲工作認識64歲李男，但他不滿2人合夥承包工程，工程款卻遭對方領走，楊男多次催討工程款未果，便自去年8月28日起將刀子藏在機車置物箱內，並每天到李男住所討債，但都沒遇到人。

楊男去年9月15日下午3時30分前往李男住所又沒等到人，便到大社區一座公園內休息。想不到恰好看到對方經過，他隨即騎車追上討債，2人又再度因工程款問題起口角。楊男氣不過，竟直接跑回機車置物箱拿出刀子砍傷李男左肩。

李男遭砍傷後往後逃跑，但追逐過程中跌倒，楊男上前追砍，總共砍了20幾刀，造成李男前頸部肌肉、喉頭、食道、右總頸動脈、右頷下腺遭切斷，當場死亡。楊男則返家更換衣物丟棄，並投宿賓館躲避追緝。

轄區高雄市政府警察局仁武分局獲報後，循線調閱監視器畫面，當晚7時20分前往賓館拘提楊男到案。橋頭地檢署9月16日訊問後聲押禁見獲准，並於11月10日依殺人罪嫌起訴。

橋頭地院法官審酌楊男雖刺砍被害人20幾刀，手段凶殘，但犯後始終坦承犯行，且是文盲、退休後務農、經濟狀況不佳等因素，依殺人罪判處有期徒刑14年。