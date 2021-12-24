快訊

在被關到死之前：南韓「特赦朴槿惠」的原因與代價？

直播／全面開放第3劑！春節檢疫惹議 指揮中心記者會

催討工程款未果 電銲工砍死合夥人二審判14年

中央社 / 高雄24日電

高雄楊姓電銲工不滿合夥李姓男子侵吞工程款且催討未果，去年9月間持尖刀砍傷李男20幾刀致死，橋頭地院一審依殺人罪判14年，高雄高分院維持原判，全案可上訴。

高雄高分院合議庭審理後認為，一審橋頭地方法院法官見解並無不妥，因此駁回楊男上訴，維持原判14年刑度，全案仍可上訴。

一審橋頭地方法院判決指出，75歲楊男民國79年間因從事電銲工作認識64歲李男，但他不滿2人合夥承包工程，工程款卻遭對方領走，楊男多次催討工程款未果，便自去年8月28日起將刀子藏在機車置物箱內，並每天到李男住所討債，但都沒遇到人。

楊男去年9月15日下午3時30分前往李男住所又沒等到人，便到大社區一座公園內休息。想不到恰好看到對方經過，他隨即騎車追上討債，2人又再度因工程款問題起口角。楊男氣不過，竟直接跑回機車置物箱拿出刀子砍傷李男左肩。

李男遭砍傷後往後逃跑，但追逐過程中跌倒，楊男上前追砍，總共砍了20幾刀，造成李男前頸部肌肉、喉頭、食道、右總頸動脈、右頷下腺遭切斷，當場死亡。楊男則返家更換衣物丟棄，並投宿賓館躲避追緝。

轄區高雄市政府警察局仁武分局獲報後，循線調閱監視器畫面，當晚7時20分前往賓館拘提楊男到案。橋頭地檢署9月16日訊問後聲押禁見獲准，並於11月10日依殺人罪嫌起訴。

橋頭地院法官審酌楊男雖刺砍被害人20幾刀，手段凶殘，但犯後始終坦承犯行，且是文盲、退休後務農、經濟狀況不佳等因素，依殺人罪判處有期徒刑14年。

殺人 警察 監視器

延伸閱讀

影／提領36萬小額貸款？ 女行員用這招比對說詞揪詐徒

索賄無度！貪到啥都要業者買單 高雄三線一警官二審重判

他跟家人吵架後無故砍傷超商女店員 脖架刀壓著打

台中男深夜約女聊天突遭2男持刀砍傷 警全力追緝中

相關新聞

出庭協助勘驗靈堂下跪影片 高嘉瑜嘆：怎被控制成這樣

林秉樞家暴案持續偵辦中，新北地檢署21日傳喚立委高嘉瑜出庭確認提告內容，檢方並提出林在母親靈堂上涉嫌強制罪嫌畫面等物證請...

東門「豬肉公主」挺林昶佐挨嗆賣萊豬 劉姓網友遭起訴

有東門市場「豬肉公主」封號的攤商張采婕，因在臉書為立委林昶佐發聲，遭一名劉姓網友嗆聲賣萊豬，憤而提告。台北地檢署認為，張...

妻兒買股票讓石木欽罰354萬元 懲戒法院判決理由出爐！

前公務員懲戒委員會委員長石木欽與佳和集團前董事長翁茂鍾不當飲宴，還以妻兒名義買進翁的公司股票，遭監察院彈劾，移送懲戒法院...

林秉樞被告發洗錢案 新北檢開始動了

國民黨籍議員徐巧芯、羅智強、游淑慧等人懷疑林秉樞金流來源不明，到台北地檢署告發林涉嫌洗錢防制法、刑法僭行公務員職權罪、偽...

茶行父子欠稅161萬 執行署到阿里山查封茶葉600斤

嘉義縣李姓父子積欠營業稅、牌照稅等各種稅費及罰鍰達465件，欠稅費逾161萬元，遭嘉義縣財政稅務局等單位陸續移送強制執行...

約砲不分男女！人夫生殖器潰瘍 惡劣隱瞞害妻染梅毒

桃園1名人夫背著妻子出軌，還上男同志交友網站約砲，後來自己感染梅毒生殖器潰瘍，竟隱瞞妻子害她也感染。妻子被蒙蔽多年，驚見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。