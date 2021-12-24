台東男子溪床「撿石」超過30公斤 竊盜罪判拘役40天
台東1名尤姓男子上月前往鹿野溪床撿石自用，遭警查獲，詢問後未經主管許可，且重量超過法定30公斤，依竊盜罪送辦。案經檢察官起訴，法院偵結判處拘役40天，可易科罰金。
判決書指出，尤男在未經主管機關許可下，於上月15日開小貨車前往鹿野溪床徒手撿石頭自用，被巡邏警當查獲，帶回派出所詢問，第八河川局也認定撿石地點為轄管河川。
警方詢問後依竊盜罪法辦。案經檢察官偵結起訴，台東地方法院審理時，尤男辯稱撿石頭是為了自用，不知溪床撿石頭要申請。法官調查，鹿野溪河床為經濟部水利署第八河川局管領國有河川地。
法官認為河川區域內依土石採取法雖明文規範，採取少量土石供自用者，且少於30公斤以下，可免向主觀機關申請，但尤男所檢的石頭經過磅達1840公斤，明顯超出法定30公斤以下不用申請限定，已違法。
審酌尤男坦承犯行，犯後態度良好，撿拾的不法石頭也交還第八河川局，判處拘役40天，可易科罰金每日折算1千元，全案可上訴。
據了解，除了溪床不得任意撿拾土石外，台東縣政府2015年也公告達仁鄉海岸頗負盛名的南田石，也禁止撿拾，違者依土石採取法移送法辦外，可處以100萬元至500萬元高額罰鍰。
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