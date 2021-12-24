「瑞莎」辦體操遭4網友酸言酸語提告 可受公評獲不起訴

名模「瑞莎」李瑞莎，協助桃園龍潭區培育體操選手，在今年4月23日遭4名網友在Dcard上抨擊、酸言酸語，因此提告4人涉嫌加重誹謗罪。台北地檢署調查後，認為他們是針對可受公評之事的合理評論，今依罪嫌不足，給予4人不起訴處分。

李瑞莎原是烏克蘭體操選手，協助桃園培養韻律體操選手並辦比賽。她在桃園市多所國中、國小擔任韻律體操教練；桃園市政府與李瑞莎成立的「瑞星韻律體操協會」合作，共同培養韻律體操選手。

檢方調查，彭姓、欒姓、汪姓、李姓等4名網友，真實身分為龍潭地區選手跟教練。他們在Dcard上分別針對「瑞莎」留言及發文：「黑特 真的有付出那麼多？」、「她…撿其他教練的心血，…她創辦的隊就是挖角」、「也不清人就一走了之讓選手收拾殘局」。

「後來沒做比賽服之外也沒拿到廣告費」、「新聞說她自掏腰包去國外比賽，但選手費用（除了機票華航贊助選手也有出費用），其他都是自理的」、「還讓選手自行吸收費用」。

「竟跟A選手說反正你又選不上」及「然後拿著募款資金打著免費練的名義，去挖角各隊教練從小辛苦訓練到大的優秀選手」其中一名網友轉載上述貼文，並登載：「終於有人跳出來講話了」。

另名網友指出，「好感動 終於有人看清楚真相了 她就是在挖角好的選手，她現在在武漢國中帶訓練裡面的選手根本沒有一個是武漢國中的，不覺得非常好笑嗎。到底給他們經費幹嘛？？？」