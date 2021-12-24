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租客燒炭亡害房東屋成凶宅 連帶保證人遭判賠182萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

蕭姓房東租屋給王姓男子，簽約時王找温姓友人當連帶保證人，未料租期間，王在房間內燒炭自殺，温一開始還騙蕭說，王是心肌梗塞致死，事後蕭見地板有燒痕、經里長告知才驚覺房子成凶宅；法院以温有連帶賠償之責，依價值減損判她應給付蕭182萬4000元，可上訴。

蕭女主張，去年3月將名下新北市的房子出租給王男，並由温女擔任連帶保證人，後來王租期內在屋中死亡，温起初卻向她說是「心肌梗塞在送醫中途死掉」，屋內也已請法師作法。

但蕭事後發現地板有不明燒焦痕跡，温還跟她說不知情，經過更換再租給其他房客後，去年11月才透過當地里長得知當時王男是燒炭自殺，根本就是非自然身故，造成房子變成凶宅，依據價值減損對温女求償182萬4000。

温女抗辯稱，王確實在屋內自殺，但她僅是協助王租屋擔任連帶保證人，並未收取任何費用，租約應存在王、蕭間，基於債的相對性，蕭不得向她求償。

法院經調閱檢方相驗卷證，確認王男當時確實是在租屋中燒炭身亡，且經不動產估價師事務所估價報告認定價值減損。

另外，根據當時蕭、王租約記載，承租方應以善良管理人注意義務，若有違背租約、損害房屋應負損害賠償責任，且「承租人應負之責，均在連帶保證責任範圍內」；因此，王自殺造成房子變凶宅，未盡善良管理人責任，温身為連帶保證人，應連帶賠償。  

法院再根據估價結果，認為該屋變成凶宅後，市價減損29%，判處温女應給付蕭一共182萬4000元。    

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温女擔任租屋連帶保證人，法院判她應給付房東182萬多元。記者曾健祐／攝影
温女擔任租屋連帶保證人，法院判她應給付房東182萬多元。記者曾健祐／攝影

凶宅 心肌梗塞

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