妻兒買股票讓石木欽罰354萬元 懲戒法院判決理由出爐！

石木欽。圖／聯合報系資料照片 前公務員懲戒委員會委員長石木欽與佳和集團前董事長翁茂鍾不當飲宴，還以妻兒名義買進翁的公司股票，遭監察院彈劾，移送懲戒法院，成為史上彈劾層級最高的司法官。懲戒法院職務法庭今判石木欽罰款任職時最後月俸一年，可上訴。據了解，石木欽月俸約月俸29萬餘元，罰俸一年約354萬餘元。

懲戒法院認為，石木欽曾任職最高法院刑事庭法官，到他任職台灣高等法院院長期間，於2008年6月透過妻子以兒子名義購買翁茂鍾所經營控制的聯亞公司100張股票，並於2015至2016年間陸續售出，明顯違反法官倫理規範，且情節重大，合議庭認為應受懲戒。

懲戒法院指出，在石木欽多數行為法律規範不明確的情形下，假如適用修正前法官法規定前兩款免除法官職務並喪失公務員任用資格，或撤職處分，將失去懲戒的衡平性和比例原則，另也不適用修正後法官法規定剝奪退休金、退養金，合議庭認為是用懲戒種類有限情形下，即「從舊從輕」處以法定最重罰款。

監察院去年8月14日以12票比0票通過石木欽彈劾案，認為石木欽自1997年7月22日至2017年間，長期與翁茂鍾飲宴、球敘，包括翁茂鍾涉有5件官司期間，石與翁委任案件的律師在場時均未迴避，並提供法律意見。

另外，在翁茂鍾官司案件審理期間，石木欽也未避嫌，以妻兒名義，買進翁茂鍾所經營控制的怡安、聯亞公司股票獲取利益。監委認為不論個別或全體法官，都應廉潔奉公，讓法院成為公眾所信賴的公平審判機關，法官更應以高於一般公務員品操要求自身，並提升裁判品質。