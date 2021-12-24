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林秉樞被告發洗錢案 新北檢開始動了
國民黨籍議員徐巧芯、羅智強、游淑慧等人懷疑林秉樞金流來源不明，到台北地檢署告發林涉嫌洗錢防制法、刑法僭行公務員職權罪、偽造私文書罪與恐嚇罪，北檢聲請移轉管轄，高檢署審核後准予移轉至新北地檢署偵辦，新北檢表示，將依法積極偵辦。
林秉樞家暴立委高嘉瑜的案件持續延燒，因事發後疑似網軍在網上帶風向而牽扯出諸多爭議。徐巧芯等人本月7日前往台北地檢署按鈴告發，指林秉樞收入來源不明且有巨額存款，財產狀況和用錢行徑實有異狀，恐涉及不法資金流通，林秉樞金流到底是偽造文書，還是說真有其事，只有由檢調來調查，才能給外界交代，且林以國安人員的名義在外招搖撞騙，「既然國安局沒有要提告，就由我們來告發。」
羅智強15日在臉書上貼出收到的北檢將案件移轉給新北檢的函文，質疑「這種事情確實有可能發生，但像這一次移轉管轄理由『認事用法兩歧』不合常情，因為新北地檢署處理的是林秉樞家暴，和我們向台北地檢署告發的是洗錢和偽造文書，這根本是兩個案子」，表示案件既已移轉新北檢，也只能期待新北地檢署有點肩膀，好好的查查林秉樞的金流，「看看是什麼樣的暗黑團體，豢養出林秉樞這個囂張橫行的網軍頭子」。
案件經北檢聲請移轉管轄，高檢署審核後准予移轉至新北檢，新北地檢署今收到案件，尚未進行分案，將依法積極偵辦。
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