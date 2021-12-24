石木欽和富商不當飲宴又買股 懲戒法院今判罰俸一年

石木欽。圖/聯合報系資料照片 前公務員懲戒委員會委員長石木欽與佳和集團前董事長翁茂鍾不當飲宴，還以妻兒名義買進翁的公司股票，遭監察院彈劾，移送懲戒法院，成為史上彈劾層級最高的司法官。懲戒法院職務法庭今判石木欽罰俸一年，可上訴。

石木欽據查月俸295,735，1年約3,548,820，這次懲戒法院判罰俸一年，他三百萬飛了。

監察院去年8月14日以12票比0票通過石木欽彈劾案，認為石木欽自1997年7月22日至2017年間，長期與翁茂鍾飲宴、球敘，包括翁茂鍾涉有5件官司期間，石與翁委任案件的律師在場時均未迴避，並提供法律意見。

另外，在翁茂鍾官司案件審理期間，石木欽也未避嫌，以妻兒名義，買進翁茂鍾所經營控制的怡安、聯亞公司股票獲取利益。監委認為不論個別或全體法官，都應廉潔奉公，讓法院成為公眾所信賴的公平審判機關，法官更應以高於一般公務員品操要求自身，並提升裁判品質。

懲戒法院職務法庭審理時，傳喚翁茂鍾到庭作證；翁說，他比較喜歡交朋友，和石木欽認識快40年，雙方見面皆在「話家常」，縱使詢問石法律意見，石也會叫他去問律師，且筆記本內容距今時間久遠，無法確定是否有聚會，但有聚會記載的人不一定都會到。

法院言詞辯論時，關係機關司法院代表、人事處長陳美彤指出，希望透過判決看到司法的自省與負責，但被審判長吳景源質疑「要為有罪判決才算嗎？」，她解釋尊重判決，不是下指導棋。

石木欽發聲明指出，退休之際被那幫心懷報復惡念的檢察官，和司法院那一小撮心懷不軌之人基於私利粗暴對待，如果合議庭能公平判決，不論判決結果如何，心已無懸念。

律師廖芳萱也代石陳述，認為法律人都知道不論民事、刑事、或行政、懲戒訴訟，沒有不規定時效制度，但公務員懲戒法明明設有追懲時效制度，懲戒法院也有多件判決可參考。