已四肢綑綁在抽血 竟還找到空隙對女護士襲胸「摸一下會怎樣」

李姓男子在醫院急診室因病遭四肢綑綁準備抽血，卻仍找到空隙，以手掌去碰觸女護理師的胸部，被訴性騷擾罪，台北地方法院審理，李認罪，法官判他拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

李性騷擾時，對著女護理師稱「要告我性騷擾喔，我也不差這一條」，另以猥瑣的笑容與挑眉面對被害人，令被害人心感不適。

法官在判決書中表示，李有搶奪、竊盜等相關犯罪前科，卻於執行完畢再犯罪，顯見他經過多年執行，還是不知悔改、惕勵，又對醫護人員犯案，不宜輕縱，依累犯規定加重其刑。

李姓男子現年48歲，另案羈押在台北看守所。2021年2月12日凌晨5時許，李在新北市店區慈濟醫院急診室內戒護救醫時，遭四肢約束，由女護理師準備對他抽血，李將左手掌朝上，碰觸女護理師的左胸部。