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已四肢綑綁在抽血 竟還找到空隙對女護士襲胸「摸一下會怎樣」

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

李姓男子在醫院急診室因病遭四肢綑綁準備抽血，卻仍找到空隙，以手掌去碰觸女護理師的胸部，被訴性騷擾罪，台北地方法院審理，李認罪，法官判他拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

李性騷擾時，對著女護理師稱「要告我性騷擾喔，我也不差這一條」，另以猥瑣的笑容與挑眉面對被害人，令被害人心感不適。

法官在判決書中表示，李有搶奪、竊盜等相關犯罪前科，卻於執行完畢再犯罪，顯見他經過多年執行，還是不知悔改、惕勵，又對醫護人員犯案，不宜輕縱，依累犯規定加重其刑。

李姓男子現年48歲，另案羈押在台北看守所。2021年2月12日凌晨5時許，李在新北市店區慈濟醫院急診室內戒護救醫時，遭四肢約束，由女護理師準備對他抽血，李將左手掌朝上，碰觸女護理師的左胸部。

女護理師告訴李不要動手，李卻向女護理師表示「長那麼漂亮，口罩拿下來啦，看一下，…，摸一下會怎樣，要告我性騷擾喔，我也不差這一條啦」，女護理師後來向新店分局報案，檢察官起訴李。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

護理師 性騷擾

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