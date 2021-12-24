基隆聲音照相科技執法攔噪音車 12件當場直接罰1800

環保局採購聲音照相科技執法設備，也在今年啟用，根據不同道路速限規定分貝值取締違規車輛。道路速限小於50公里，管制標準為86分貝，50至70公里為90分貝。自7月17日疫情微解封起加強攔查取締科技執法，直接當場開出告發單有12件，直接裁處1800元，呼籲民眾不要心存僥倖。

環保局表示，7月17日起在夜間在特定路段運用聲音照相科技執法，到昨天為止，取締告發12件擾人噪音車輛。稽查人員在各區機動性架設移動式聲音照相設備，暖暖區在基福公路及瑞八公路；中正區在北寧路、中正路、調和街及正豐街；信義區在信一路、孝東路；仁愛區在南榮路；中山區在文化路及中和路；安樂區在基金公路、湖海路；七堵區在光明路等路段執行，共查獲12輛車輛噪音超標，判定超過使用中車輛行駛噪音管制標準，直接告發裁處新臺幣1,800元。

空氣及噪音管制科長李昆達說，根據不同道路速限規定分貝值，道路速限小於50公里，管制標準為86分貝；速限50至70公里，管制標準為90分貝，對於分貝值超標被拍照取締車輛，可處1800元至3600元；經聲音照相偵測檢驗合格車輛使用未認證排氣管，將按次處罰，經處罰後仍未停止行為者，裁罰金額將逐次遞增，最高可處3萬元。

曾有民眾質疑背景值可能有誤判影響民眾權益，環保局為確保聲音照相系統精確度及公正客觀性，採「三重認證」原則，噪音計每2年通過標準檢驗局檢定認證1次，聲音照相系統每年經環保著認可實驗室比對測試驗證1次，聲音校正器通過國家量測標準實驗室驗證，且每3天對噪音計進行校正及聲音照相系統每5分鐘與國家標準時問對時校正。另於架設點前方100公尺至300公尺間，放置「前有聲音照相請降低音量行駛」告示牌，提醒汽機車駕駛。