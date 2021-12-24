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高三男與少女嘿咻26次懷孕 雙方父母處理產後他獲緩刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

高三男阿全（化名）與14歲國二女小蘋（化名）交往，成為男女朋友，阿全經小蘋同意，先後發生26次性關係，小蘋發現她懷孕告訴媽媽，經警循線查出，小蘋的媽媽表示「願意原諒阿全、雙方家長都有談過後續處理」，台中地院法官依妨害性自主罪將他判刑10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

判決書指出，就讀高三的阿全去年3月間，經網路認識就讀國二的少女小蘋，明知她年僅14歲，尚無成熟的性自主判斷能力，卻自今年2月6日起至5月間，在他的住處，以每週2次頻率，未違反她的意願，與小蘋先後嘿咻26次，經小蘋5月中旬發現懷孕而告訴母親，始經警循線查獲。

法官審酌，阿全正值青壯，與未成年少女小蘋交往，竟與她發生26次性關係，影響小蘋的身心發展，然考量她於警詢、偵查中表示「與他發生性行為時，都有經過我同意、我是自願的、並沒有要對他提出告訴」。小蘋的媽媽偵查中也表示「願意原諒他、雙方家長都有談過後續處理」。

法官以阿全犯後有悔意，且雙方父母已就小蘋即將生產後處理方式形成共識，況阿全現正處高三準備統測階段，認為他經此偵審後，應知所警惕，而無再犯之虞，因認暫不執行其刑為當，予以宣告緩刑3年，以啟自新。

高三男與國二女小蘋先後發生26次性關係，少女的媽媽表示「願意原諒他、雙方家長都有談過後續處理」，台中地院法官依妨害性自主罪將他判刑10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。圖／本報資料照
高三男與國二女小蘋先後發生26次性關係，少女的媽媽表示「願意原諒他、雙方家長都有談過後續處理」，台中地院法官依妨害性自主罪將他判刑10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。圖／本報資料照

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