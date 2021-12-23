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「超速女王」愛違規又不繳罰鍰 欠款22萬車被拖才繳清

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

60歲的林姓工程公司女老董不僅積欠健保費、汽機車燃料使用費、路邊停車費等，還因超速44次等多項交通違規，積欠裁罰金高達18萬元，堪稱「超速女王」，一共欠款22萬3千餘元。執行署自2016年起陸續接獲移送執行案件，但僅徵得4萬7500元，行政執行官因此與交通局配合，趁林婦車輛停在收費停車格時拖吊查封，提醒她不繳清就拍賣，她才趕緊繳清剩餘欠款約17萬4千餘元。

行政執行官指出，林婦光是健保費就積欠10筆，金額高達1萬5千餘元；另外還有汽機車燃料使用費6筆，以及因未繳納燃料使用費、未加保汽車強制險的罰鍰7筆，還有路邊停車收費未繳納9次，共計4萬3千餘元。

林婦誇張「欠款」不只這些，行政執行官表示，林婦堪稱「超速女王」，因超速行駛吃上44張罰單，地點遍布高速、平面道路，從新北萬里到高雄、花東等地都有她超速的身影，更常因闖紅燈、違規臨停、違規變換車道、未依規定使用方向燈等多項交通違規，以及行駛高速公路未繳納ETC通行費，被新北市府交通裁決處裁罰63筆，金額高達18萬餘元，總計積欠政府22萬3千餘元。

新北分署自2016年7月起陸續接到案件移送執行，扣押其銀行存款債權，加上林婦偶爾繳納欠款，僅徵得4萬7500元。

行政執行官因此與交通局合作，本月14日先接獲通報，指出林婦車輛停放三峽區收費停車格，便立即前往查封，不幸撲空。行政執行官未放棄，16日再度接獲通報，發現林婦車輛出沒蘆洲區停車格，便立即前往，順利查封林婦2012年出廠汽車，拖回保管。

林婦驚見愛車不見，致電才得知被行政執行署拖吊，起先還表示「尚未決定怎麼處理欠款」，直到新北分署表示若屆時未繳清，將會進行拍賣，以抵償車輛拖吊費、保管費與欠款，林婦這才趕緊繳清，以保愛車。

新北分署呼籲，民眾應遵守道路交通規則，以免危害用路人安全，還會遭受裁罰，違規也應盡速繳清，以避免車輛被拖吊保管，還必須額外損失拖吊費與保管費。

林婦開車時常違規，更因超速行駛吃上44張罰單，堪稱「超速女王」。圖／新北分署提供
林婦開車時常違規，更因超速行駛吃上44張罰單，堪稱「超速女王」。圖／新北分署提供

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