房客留負評遭房東回嗆很受傷 提告求償52萬獲賠1萬5千

蔡姓男子透過網路訂房平台，去年12月26日入住黃姓女子所有台中市某出租房屋，在留言板上評論「…但睡眠的房間有很大改善空間」，黃女得知後回嗆蔡男是「惡房客」，控訴「配合提供你免費又超時停車」卻不知好歹，揚言要找出其地址、要搞對方，蔡男認名譽受損，飽受壓力而睡不著覺，向黃女求償52萬，新市簡易庭認黃女言論確已損及其人格權，判賠1萬5千元，可上訴。

黃女表示，蔡男入住期間，完全沒有提及其住宿感受，直至網路平台評價到期最後一天才作評價。她說，自2017年底開始加入該網路平台成為房東，迄今共有98則評價，蔡男是「唯一」作出上述評價者。

黃女認為，蔡男自己違反不要拉開床鋪上方的窗簾，也不要開窗的約定，再用自己的違規來指控其房屋不佳，讓她覺得遭誹謗。她也說，蔡男入住房屋後，有打電話給她說隔天能不能下午3、4點再退房，她同意對方隔天睡到自然醒再離開，沒有時間限制，且事後已請網路平台業者刪除其回應。

然而，蔡男主張，入住後依照自身實際感受，在網路公開留言板上評論「環境很漂亮，看起來是很有品味的房東，但睡眠的房間有很大改善空間」。未料，12月底對方留言板辱罵他「不知好歹」、「惡房客」，更謊稱「…讓你停車到第二天下午3、4點才來取車，又要讓你睡到中午起床…」。

蔡男表示，27日上午10時即將房屋鑰匙留在電梯門口箱子後便離開；他交待10時44分離開停車位，即駕車上高速公路，上午11時47分至下午3時51分在麗寶outletmall吃飯、購物，隨後駕車經高速公路彰化王田路段，下午4時44分至6點35分則在台南善化路段。

他表示，今年1月10日對方透過該網路平台不公開的對話軟體，辱罵他「爛人」、「窮鬼沒出息」兩次、「誰遇到你誰倒楣」、「不知好歹的爛人」，期間又撥打他的電話，留言要找出其地址、威脅要玩他、搞他。

蔡男指出，黃女侵害其名譽權，導致他事後心理壓力承受不了，幾乎每天都不明原因全身疼痛、身體僵硬、睡眠障礙，平均每一個月要回診1至3次等。因此提告，請求精神慰撫金35萬元、請假參與二次調解營業損失2萬元及醫療費用15萬元，共計52萬元。