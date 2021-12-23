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國民黨永豐銀第二次凍結案 法院判黨產會勝訴確定

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

國民黨在黨產條例公布後隔天，提領永豐銀行帳戶內5.2億元，並拆成10張支票，遭黨產會懷疑脫產而緊急凍結帳戶內3.6億元及4億6800萬元支票。國民黨不服，提告撤銷黨產會的行政處分，一審認定原處分合法、作成程序也沒瑕疵，判國民黨敗訴，最高行政法院今裁定駁回上訴確定。

「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」2016年7月25日在立法院三讀通過，8月10日由總統簽署公布，自8月13日起施行。國民黨在8月11日從永豐銀行中崙分行帳戶提領5億2000萬元，拆成10張金額各為5200萬元支票，其中一張已兌領，作為人事費用。

黨產會在未經國民黨說明其餘提款用途為何之下，懷疑其要處分不當黨產，違反禁止處分規定，9月20日緊急作出保全措施，發函給台銀和永豐銀凍結提領動作及帳戶餘額。

2016年9月底，國民黨向法院聲請停止執行，法院認定黨產會行政處分欠缺明確性要求，合法性顯有疑義，11月4日裁准。黨產會於11月7日第二度要求永豐銀行凍結國民黨帳戶，暫停提領或匯出，並要求台銀及永豐銀對國民黨先前開出的9張支票清償提存。

國民黨提告請求撤銷第二次的行政處分，主張黨產條例違憲且11月7日當天委員會尚未開會，就在上午8點50分搶先傳真「禁止令」給銀行，作成原處分屬恣意，程序有瑕疵。

一審認為，依黨產條例第9條第4項規定，當推定為政黨不當取得財產有遭隱匿、轉移或滅失危險時，為保全法定禁止處分效力的必要，黨產會得對特定財產為具體保全處分。

黨產會作成原處分的確有經委員會決議，且處分前也有給予國民黨陳述意見的機會，並沒有侵害其聽審權，已符合正當行政程序；黨產會作成原處分的程序並無瑕疵，且實體上是為保全推定不當取得的財產免遭脫產危險所必要，並不違法。

國民黨在黨產條例公布後隔天，提領永豐銀行帳戶內5.2億萬元，並拆成10張支票，遭黨產會懷疑脫產而緊急凍結帳戶。國民黨不服提告，一審認定原處分合法、作成程序也沒瑕疵，判國民黨敗訴，最高行政法院今裁定駁回上訴確定。圖／聯合報系資料照
國民黨在黨產條例公布後隔天，提領永豐銀行帳戶內5.2億萬元，並拆成10張支票，遭黨產會懷疑脫產而緊急凍結帳戶。國民黨不服提告，一審認定原處分合法、作成程序也沒瑕疵，判國民黨敗訴，最高行政法院今裁定駁回上訴確定。圖／聯合報系資料照

黨產會 國民黨

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