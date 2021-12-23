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台南工會女會計侵占上千萬 自首獲減刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南餐飲業職業工會張姓女會計，長年管理工會代收勞保、健保及會費等，只須按季轉入專戶，不必馬上轉入的時間差，從2007年7月起至2011年3月止趁機侵占其中兩帳戶共1241萬多元，她自知紙包不住火，2011年5月間向台南市調查處自首獲減刑，台南地院認她犯業務侵占罪，得易科罰金應執行1年徒刑，不得易科罰金則應執行2年4月徒刑，沒收犯罪所得，可上訴。

檢調調查，大台南餐飲業職業工會改制前為台南縣餐飲業職業工會，張女負責處理工會代收勞保費、健保費、常年會費、互助金繳納、存提款、管理工會存摺，並將會員繳費劃撥進工會專戶等業務。

張女每3個月按季製作通知繳納勞保費、健保費、常年會費、互助金的繳費單給會員，讓會員依繳費單記載的金額存入工會的新營農會及新營郵局2帳戶。張女再從2源頭帳戶提領存入款，依會員的繳費項目與金額，按季分別匯入工會在華南銀行新營分行所設立的4個專款專用帳戶，分別支付會員常年會費、勞保費、健保費、互助金。而2源頭帳戶只供會員繳款入帳，存入的款項只能匯入4個專戶，不做其他用途。

然而，張女只須按季轉入專戶，不必馬上轉入的時間差，以及工會每季召開的理監事會只審查專款專用帳戶的動支情形，從2007年7月起至2011年3月底，以自己保管的提款印鑑章提領源頭2帳戶所有款項後，分9次按季侵占1241萬3452元。直至2011年5月30日向台南市調查處自首。

台南地院合議庭審酌，張女任職工會多年，深受工會的信賴，長期侵占源頭2帳戶裡的款項，不但辜負了工會的信任，也間接侵害繳納各項費用的基層工會成員權益。而她始終坦承其犯行，深 表悔意，也因自首獲減刑。

再參考9次侵占的金額及其生活狀況等，其中可以易科罰金部分，合併執行有期徒刑1年，另不能易科罰金的部分，合併執行有期徒刑2年4月，同時沒收犯罪所得共1241萬3452元，可上訴。

張女業務侵占1241萬多元，因自首獲減刑，可以易科罰金部分，合併執行有期徒刑1年，另不能易科罰金的部分，合併執行有期徒刑2年4月，可上訴。圖／聯合報系資料照
張女業務侵占1241萬多元，因自首獲減刑，可以易科罰金部分，合併執行有期徒刑1年，另不能易科罰金的部分，合併執行有期徒刑2年4月，可上訴。圖／聯合報系資料照

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