台電採購涉貪 專員量身打造億元標案幫民間公司消庫存

油機工業公司王姓總經理及張姓副理，為了出清公司庫存的6米立式車床、2米半中型立式車床機台，找上台電修護處洪姓專員量身打造標案，洪男後來採限制性招標，順利讓王男等人1億560萬元得標，高雄地檢署及廉政署南調組循線搜索，帶回17人釐清案情，粗估行賄金額約600萬元，訊後將王男、張男、洪男及牽線的郭男等4人聲押獲准。

油機工業為高雄路竹區大型CNC車床廠商，王男（41歲）、張男（55歲）在公司內任職重要幹部；2019年，王男為了順利將公司生產的6米立式車床、2米半中型立式車床機台售出，請郭姓代理商（47歲）協助聯繫台電修護處洪姓專員。

郭男協助王男與洪男（38歲）牽線，雙方約定好若洪男順利讓公司售出車床機台給台電，就願意交付賄款，洪男同意後，隨即以限制廠商資格、制定特殊產品規格等方式，幫油機公司量身打造標案，公告採購6米立式車床、2米半中型立式車床。

2018年3月、10月標案分成兩件公告上網後，首次招標均流標，第二次招標僅油機公司1家投標，並順利以1億560萬餘元得標2件標案，王男等人取得台電修護處核撥的工程款後，開立600萬元支票給郭男兌現，王男、張男等人為了核銷這筆600萬元賄款，再以假買賣方式，由郭男公司開立假發票給油機公司核銷。

檢廉接獲相關情資後，由高雄地檢署檢肅黑金專組主任檢察官劉穎芳、檢察官蔡杰承指揮廉政署南調組偵辦，21日上午雄檢指揮專案小組，到台電電力修護處、油機公司及王男等人住居所共12處搜索，帶回11名涉案被告及6名證人到案說明。

雄檢指派檢察官蔡杰承、鄭博仁、任亭、甘若蘋、吳韶芹、郭來裕、謝昀哲、高永翰、黃昭翰、鄧友婷、吳聆嘉、陳麒接力訊問，其中洪姓、郭姓、王姓、張姓等4名涉案人，因犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，檢方訊後依貪污治罪條例、登載不實會計憑證等罪聲押。