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15公尺高處墜落身亡工安事故 和解緩起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

上櫃公司世紀離岸風電設備公司（股票代碼2072）位在新北市八里區的5號風力發電廠房新建工程，去年發生工安意外，其下游皇金外包廠商謝姓工人，從事高空吊裝作業時，從15公尺高的斜撐架接頭處墜落地面身亡。皇金公司及周姓現場負責人涉嫌過失致死罪嫌，全案已和解賠償，獲不起訴處分。

緩起訴書指出，去年12月22日上午7時許，工人操作起重機吊起鋼構斜撐架並定位，謝姓工人和葉姓同事搭乘懸臂式自走車（高空工作車）升高至15公尺處，安裝4支螺絲。直到上午8時許，謝發現高空工作車無法伸到鋼構斜撐架內側，爬出了高空工作車，至內側鋼柱與斜撐架接頭處，正在配組鋼構時，從15公尺高處墜落地面，顱內出血死亡。

案發後，世紀風電發布重訊指出，工安意外為下游吊裝工程承包商吊裝工人在安裝作業時的墜落事故，對此表示哀慟，並配合勞動部立即停工改善，事故對公司營運不受影響等。

世紀風電以6011萬餘元，外包風力發電廠房「南碼頭第三期新建工程」的工地鋼構吊裝工程給安瑞公司，安瑞公司再用1千萬元外包「鋼構安裝工程」給下游的皇金公司，謝姓工人為工地現場的安裝技術人員。

檢察官認定，工地現場從事2公尺以上高處作業，勞工有墜落之虞者，應讓勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要防護具、設置防止墜落的必要安全設備，皇金公司違反職業安全衛生法致生死亡職業災害罪，周姓工地負責人犯過失致死罪嫌，考量犯後態度良好具悔意，與謝姓工人家屬達成和解，給予緩起訴處分，緩起訴期間均1年。

皇金公司及周姓現場負責人涉嫌過失致死罪嫌，全案已和解賠償，獲不起訴處分。圖／本報資料照片
皇金公司及周姓現場負責人涉嫌過失致死罪嫌，全案已和解賠償，獲不起訴處分。圖／本報資料照片

工安

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