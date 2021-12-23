15公尺高處墜落身亡工安事故 和解緩起訴

上櫃公司世紀離岸風電設備公司（股票代碼2072）位在新北市八里區的5號風力發電廠房新建工程，去年發生工安意外，其下游皇金外包廠商謝姓工人，從事高空吊裝作業時，從15公尺高的斜撐架接頭處墜落地面身亡。皇金公司及周姓現場負責人涉嫌過失致死罪嫌，全案已和解賠償，獲不起訴處分。

緩起訴書指出，去年12月22日上午7時許，工人操作起重機吊起鋼構斜撐架並定位，謝姓工人和葉姓同事搭乘懸臂式自走車（高空工作車）升高至15公尺處，安裝4支螺絲。直到上午8時許，謝發現高空工作車無法伸到鋼構斜撐架內側，爬出了高空工作車，至內側鋼柱與斜撐架接頭處，正在配組鋼構時，從15公尺高處墜落地面，顱內出血死亡。

案發後，世紀風電發布重訊指出，工安意外為下游吊裝工程承包商吊裝工人在安裝作業時的墜落事故，對此表示哀慟，並配合勞動部立即停工改善，事故對公司營運不受影響等。

世紀風電以6011萬餘元，外包風力發電廠房「南碼頭第三期新建工程」的工地鋼構吊裝工程給安瑞公司，安瑞公司再用1千萬元外包「鋼構安裝工程」給下游的皇金公司，謝姓工人為工地現場的安裝技術人員。