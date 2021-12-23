前立委廖本煙捲樹林農會涉賄 檢調查發現行賄的不是他

樹林農會選舉賄選風波案偵結，民進黨籍前立委廖本煙獲不起訴處分，但兩名參與會員代表暨農事小組長選舉的陳姓、簡姓男子因以紙袋裝現金行賄被查獲，新北地檢署依違反農會法起訴，收受賄賂的3人緩起訴處分。

樹林農會今年舉辦第19屆會員代表暨農事小組長選舉，但新北地檢署接獲檢舉，此次會員代表及里、監事選舉出現賄選，檢方3月指揮新北市調查處兵分26路搜索，約談前立委廖本煙等人到案，訊後諭令廖本煙已新台幣50萬元交保，另被告9人分別以20萬至3萬不等交保，一人限制住居、其餘人請回。

廖本煙被指涉基於行賄之意，向喬麥屋負責人訂購50盒並寄送給參與彭厝小組會員代表選舉的林姓、陳黃姓候選人自行運用，另外還招待新當選會員前往宜蘭、花蓮等地旅遊，要求會員代表按照廖本煙提供的配票單投票，讓廖本煙派系候選人當選。

廖本煙本人則否認涉案，稱因他與喬麥屋負責人熟識，購買價格便宜才協助代購，陳姓、陳黃姓候選人都有拿錢給他，另外旅遊部分是因選舉完大家很累、一起去散心，都各自出錢，配票單僅做為參考。

檢方認為，廖本煙送喬麥屋禮盒時尚未登記參選，且廖本煙事後因無法參與理事、理事長選舉，難以認定他送禮盒是為了賄選，另外招待旅遊部分，根據證人說法旅遊前每人都有繳費作為公款使用，難以認定廖本煙以此作物招待綁樁，因此予以不起訴處分。