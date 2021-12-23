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鹿港金銀廳祖先墓石竊案 兩竊賊賠6萬判緩刑

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

雲林縣楊姓和呂姓兩名古物商知道青斗石石雕價格不菲，竟把腦筋動到古墓石雕，今（110）年7月開車帶著鐵撬等工具，到彰化縣歷史建築鹿港鎮「金銀廳」黃氏先祖先墓區，敲下5塊青斗石石雕後載走，沒想到就被彰化警方「飛象過河」到雲林縣逮捕，彰化地方法院今判決楊、呂二人兩年緩刑，可上訴。

判決書指出，楊、呂二人攜帶鐵撬、鐵鎚、鑿子、螺絲起子等工具行竊，落網後坦承犯行，並與黃姓被害人達到調解，賠償6萬元，審酌他們一時失慮，諒經這次判決宣告，應能知所警惕，因此依加重竊盜罪簡易判處各兩年緩刑。

這樁驚動地方及文史界的墳墓竊盜案發生在今年7月，根據警方調查，楊姓、呂姓兩名古物商知道青斗石石雕價格昂貴，可取得的數量越來越少，就把腦筋動到大戶人家古墓，透過網路及文史資料，獲知彰化縣歷史建築鹿港鎮「金銀廳」黃氏祖先黃禮永墳墓的石雕用材都是青斗石，就開轎車到鹿港鎮偷黃禮永古墓的青斗石石雕。

黃家後代在臉書「我愛鹿港小鎮」社群網站PO文圖，「別人家祖先墳墓，關你們什麼事、情何以堪」「請外界不要再來打擾黃禮永的墓，請讓逝者安寧不要來打擾，文末詛咒小偷跟收購者」。

彰化縣文史工作者陳仕賢指出，黃禮永墓園1930年建造，黃家請知名石雕大師蔣馨家族雕刻青斗石石雕，30年前黃禮永墳墓墓手的青斗石雕曾失竊，透過各種管道找回。

彰化警方循線查出雲林縣古物商楊、呂涉嫌偷盜黃禮永墳墓的肩石、石堵，聲請搜索票和拘票到楊、呂二人位在雲林縣住處及放置古物處，逮捕他們兩人，找到5塊青斗肩石與石堵的石雕。

彰化縣歷史建築鹿港鎮「金銀廳」黃氏祖先黃禮永的墳墓青斗石雕，今年7月被盜，墳墓被敲得「二二六六」。圖／黃家子孫提供
彰化縣歷史建築鹿港鎮「金銀廳」黃氏祖先黃禮永的墳墓青斗石雕，今年7月被盜，墳墓被敲得「二二六六」。圖／黃家子孫提供

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