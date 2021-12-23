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李國輝縱火燒死9人死刑再度撤銷 法院判決理由出爐！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

緬甸華裔男子李國輝4年前在租屋處縱火釀9死5傷慘劇，台北市警員王志偉也葬身火窟，李犯後稱「腦中有聲音叫他這樣做」，歷審皆判他死刑，更二審也是第四度判他死刑；案件上訴，最高法院今撤銷原判決，再度發回高院更審。

最高法院指出，依人權事務委員會一般性意見，針對面臨特殊障礙情狀而無法進行有效自我辯護、道德可非難性有限的個人，避免判死刑；原判決認定李國輝經台大醫院鑑定，認為可能有因施用安非他命引發的精神病，二審判決對於量刑判斷，沒有詳細調查、說明，調查未盡，理由不備。

最高法院認為，二審採用段姓證人的證詞，認定李國輝與死者常吵架，具有殺人確定故意，但與另名鄰居證詞不同，實情為何仍須調查；又二審採用李國輝在看守所的自述，認定有殺人確定故意，與事實欄記載不符，判決理由矛盾。

李國輝來台20餘年，已取得中華民國國籍；2016年3月李與女友分手，認為是同鄉友人從中作梗而起爭執，曾兩度縱火，分別被判刑4月和1年；2017年11月又犯，這回活活燒死9人。台大醫院精神鑑定報告，認定李具辨別是非能力，犯案後曾返回現場觀看，還到民宅偷衣物變裝逃逸。一審至更二審，雖經最高法院二度發回，李國輝仍被四度判死刑，褫奪公權終身。

案件上訴，最高法院行言詞辯論時，檢察官認為，本案最重要爭點是精神障礙者是否不得判死刑，而其中「精神障礙」較為抽象必須去解釋，但法律解釋不能違反社會通念、脫離現實，否則就違反經驗法則，不能讓社會大眾所接，認為最高法院應維持原判決，駁回上訴。

李國輝律師指出，更二審判決量刑有違法之處，且李國輝中文不好，在台灣有語言隔閡，連跟律師也無法用中文溝通，必須透過通譯；另犯案前因感情問題，精神狀況越來越差，出現自言自語、對空氣叫罵等症狀，最後也導致他丟了工作，證實他確實有嚴重精神障礙。

律師指出，李國輝在法院就是「異鄉人」，事實審法官根本不在乎他的精神狀況、教化可能性，且態度不佳，甚至質疑「來台灣這麼多年，中文怎麼還不會」，這不是一個認真對待生命權的法院應該做的事情；另李國輝本來就該為他所做的事情付出代價，但原審量刑有違誤，認為判決死刑是不當的。

李國輝。圖／聯合報系資料照片
李國輝。圖／聯合報系資料照片

死刑 台大醫院 律師

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