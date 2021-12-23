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林榮錦被台灣東洋控背信案 最高法院今撤銷無罪判決
晟德大藥廠董事長林榮錦被控在老東家台灣東洋藥品擔任董事長時，違反證交法非常規交易、背信等4罪，害東洋損失30億餘元，一審判刑10年，二審逆轉改判無罪，最高法院今撤銷原判決，發回台灣高等法院更審。
台灣東洋藥品2015年指控林榮錦以幾近無償方式，將東洋的重要產品授權給瑞士某疑似空殼公司Inopha AG，導致公司蒙受超過30億元損失；檢方依違反證券交易法非常規交易、特別背信等罪嫌起訴林榮錦。
台北地方法院一審依證交法判刑10年；高院二審逆轉判林榮錦無罪。最高法院指出，是否構成非常規交易犯罪、特別背信，Inopha AG公司有無具備履約能力，是否為適格的授權對象？
再者，林榮錦授權有無經過董事會同意，是否符合東洋內規，而東洋是否因此造成損害、損害價格仍需鑑定調查，原判決理由不備，仍須第二審調查釐清，故撤銷原判決發回更審。
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