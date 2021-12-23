台日跨國同婚訴訟開打 伴侶盟今再提行政訴訟

台日跨國同志伴侶阿樹、AZ，先前到大安戶政事務所辦理登記結婚。記者葉冠妤／攝影 台日跨國同婚訴訟開打！日本籍AZ、與台灣籍當事人阿樹兩人至大安戶政事務所申請結婚登記遭拒。兩人委任伴侶盟律師團，今日正式向台北高等行政法院起訴，要求法院命戶政事務所辦理二人的結婚登記。

伴侶盟表示，2021年5月7日，AZ、與台灣籍阿樹兩人至大安戶政事務所申請結婚登記，兩人拿著早已備妥的結婚文件，卻被戶政機關拒於門外。伴盟律師團在與當事人討論過後，決定提起行政訴訟，期待透過司法力量帶來轉機。

目前戶政單位拒絕為跨國同性伴侶辦理結婚登記，皆因內政部函釋規定：跨國伴侶只要有一方本國法未通過同婚，雙方就無法在台灣登記結婚。

即便伴盟律師團已拿下多起跨國同婚勝訴判決，內政部仍刻意將司法判決結果僅視為個案，要求戶政機關拒絕為其他跨國同性伴侶辦理結婚登記。今年初司法院「涉外民事法律適用法」的修正草案至今也沒有送到立法院審議。

伴侶盟指出，AZ在2015年和阿樹墜入情網，兩人交往至今已經超過6年，雙方家人都認可，也在台灣舉辦了婚禮，原本以為台灣同婚通過兩人就能結婚，然而台灣政府拒絕跨國同婚的行政違失已兩年多，至今仍然沒有補正。