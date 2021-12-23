新北地檢署昨再傳喚高嘉瑜確認 林秉樞今首度被提訊

新北地檢署昨天二度傳喚立委高嘉瑜，確認提告內容，今首度提訊林秉樞，確認林秉樞的回應。

高嘉瑜上月11日在板橋馥都飯店內遭林秉樞毆打、拘禁，30日她曾前往新北地檢署說明，本月1日新北檢警發動，搜索林秉樞住家與下榻飯店，帶回物證與林秉樞，複訊後以涉犯意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用等7罪嫌聲押禁見獲准。

林秉樞案爆發後，因再傳出林秉樞曾在母親靈堂毆打高嘉瑜，以及在看守所律見時情緒失控怒罵高嘉瑜、稱她收了勞力士手表與4百萬等事由，高嘉瑜委託律師李永裕再對林秉樞提告強制、妨害名譽；另外高嘉瑜事發前上政論節目時，以直播留言恐嚇高嘉瑜的事件，高陣營也認為指使賴姓女助理留言的就是林秉樞，以此做為林秉樞涉犯恐嚇罪嫌的事證。