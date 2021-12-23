快訊

耶誕節來了！命理師揭「6大禁忌」：這2樣禮物最好別送

北市46億補助合理嗎？他逐條回應官方說法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

杜絕尾牙、跨年酒駕 北市明起10天取締酒駕大執法

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

國內新冠疫情趨緩，加上歲末年終、耶誕佳節、元旦跨年、尾牙等活動接踵而至，鑑於民眾過節歡聚常飲酒助興，恐有酒後駕車情況，北市警察局自12月24日起至明年1月2日止，連續10天執行「取締酒駕駕車大執法」專案勤務，酒駕遭逮者，機車最高罰9萬、汽車罰12萬，同車乘客也會被罰最高3000元，而拒酒測者罰18萬。

根據市警局統計，今年1月至11月止，於易發生酒後駕車違規路段，前10名依序為民權西路、林森北路、長安東路一段、中正路、重慶北路四段、松仁路、萬大路、環河北路三段、新生北路一段、濱江街等。

為確保交通安全，市警局已責由各分局針對易發生酒駕時（路）段及易肇事路段，妥適規畫勤務，不分平日、假日、白天、深夜及凌晨，強化執法強度及密度，以杜絕酒駕憾事、維護民眾交通安全。

警察局交通大隊表示，汽機車駕駛者在駕駛汽機車時，經測試檢定酒精濃度超過規定標準，機車駕駛人將處1.5萬元以上、9萬元以下；汽車駕駛人處3萬以上、12萬以下；拒絕酒測者罰處18萬罰鍰。

另外，駕駛人酒測值若達到每公升0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客將處600元以上、3000元以下罰鍰。

交大表示，呼籲民眾切勿以身試法酒後駕車，飲酒後除可搭計程車及大眾交通運輸外，店家也可協助顧客善用「指定駕駛」、「酒後代駕」等服務，切勿輕忽酒駕嚴重性，更勿存僥倖心理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北市警察局明日起至明年1月2日止共10天，將執行「取締酒駕駕車大執法」專案勤務。圖／北市交大提供
北市警察局明日起至明年1月2日止共10天，將執行「取締酒駕駕車大執法」專案勤務。圖／北市交大提供

酒駕 酒測

延伸閱讀

北市推動技職教育投5000萬元 結合疫情再辦簡報比賽

五月天跨年高雄開唱 高捷營運至凌晨2時

年終近聚餐多 北市警12/24起執行取締酒駕專案

中央社宅北市開工柯文哲缺席 花敬群：中央地方配合非常好

相關新聞

興富發爆官商勾結賣豪宅 潤隆建設董座300萬元交保

興富發旗下潤隆建設與明緯建設興建的「國賓大苑」爆官商勾結。檢調查出，該土地使用分區是旅館用地，依規定「不得分戶出售」，但...

索賄無度！貪到啥都要業者買單 高雄三線一警官二審重判

高雄市警局三線一星督察孫啟義，被控接受劉姓色情業者出國旅遊，甚至住家裝潢、添購的家電，都由劉男埋單，藉此包庇劉男色情小吃...

少校特種情報調查官酒駕 無照闖營區85次強制退伍

嘉義憲兵隊吳姓前少校特種情報調查官，酒駕遭吊銷駕照後，仍無照駕駛自用小客車進出營區達85次，遭國防部陸軍司令部核定不適服...

勒死收留他12年的阿嬤還搶錢 3嫌最重無期徒刑改判15年

男子林昆鋒因積欠債務，2018年7月夥同友人彭奕皓、張宥和綑綁好心收留他多年的李姓母女洗劫財物，得逞後卻未鬆綁被害人，九...

杜絕尾牙、跨年酒駕 北市明起10天取締酒駕大執法

國內新冠疫情趨緩，加上歲末年終、耶誕佳節、元旦跨年、尾牙等活動接踵而至，鑑於民眾過節歡聚常飲酒助興，恐有酒後駕車情況，北...

兒在外惹事連累媽媽 她經營的雞排店遭砸店

劉男與潘男有私人糾紛，去年5月20日晚間，劉率眾前往潘男母親許婦經營的雞排店，打傷潘及潘的哥哥，潘男的哥哥不甘被打，以口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。