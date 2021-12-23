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杜絕尾牙、跨年酒駕 北市明起10天取締酒駕大執法
國內新冠疫情趨緩，加上歲末年終、耶誕佳節、元旦跨年、尾牙等活動接踵而至，鑑於民眾過節歡聚常飲酒助興，恐有酒後駕車情況，北市警察局自12月24日起至明年1月2日止，連續10天執行「取締酒駕駕車大執法」專案勤務，酒駕遭逮者，機車最高罰9萬、汽車罰12萬，同車乘客也會被罰最高3000元，而拒酒測者罰18萬。
根據市警局統計，今年1月至11月止，於易發生酒後駕車違規路段，前10名依序為民權西路、林森北路、長安東路一段、中正路、重慶北路四段、松仁路、萬大路、環河北路三段、新生北路一段、濱江街等。
為確保交通安全，市警局已責由各分局針對易發生酒駕時（路）段及易肇事路段，妥適規畫勤務，不分平日、假日、白天、深夜及凌晨，強化執法強度及密度，以杜絕酒駕憾事、維護民眾交通安全。
警察局交通大隊表示，汽機車駕駛者在駕駛汽機車時，經測試檢定酒精濃度超過規定標準，機車駕駛人將處1.5萬元以上、9萬元以下；汽車駕駛人處3萬以上、12萬以下；拒絕酒測者罰處18萬罰鍰。
另外，駕駛人酒測值若達到每公升0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客將處600元以上、3000元以下罰鍰。
交大表示，呼籲民眾切勿以身試法酒後駕車，飲酒後除可搭計程車及大眾交通運輸外，店家也可協助顧客善用「指定駕駛」、「酒後代駕」等服務，切勿輕忽酒駕嚴重性，更勿存僥倖心理。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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