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名媛李珍妮開瑪莎拉蒂被撞 對方一毛錢都不用賠

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

名媛李珍妮4年前駕駛瑪莎拉蒂欲進入醫院地下停車場，與駛出停車場的車輛擦撞，她向對方駕駛金姓男子求償修車費、精神慰撫金30萬餘元，台北地方法院簡易庭認為是她未禮讓金，判李珍妮敗訴；她不服上訴，合議庭駁回確定。

李珍妮提告主張，她2017年9月11日上午10時許開車到台北醫學院附設醫院，未料在地下停車場的入口處，和駛出停車場金的車輛碰撞，她認為是金的車速太快，害她要花24萬餘元修車，另要求精神慰撫金6萬元，向金求償總計30萬餘元。

金抗辯，他的車已向右偏，沒有超過中線，是李女的車輛偏到他的車道才發生碰撞，認為無需負擔賠償責任。

台北地院簡易庭認為，勘驗行車記錄器後，認為李珍妮當時屬於下坡車輛，應禮讓上坡的金，認為兩車擦撞事故原因是李女未注意禮讓金，因此判金免賠。李珍妮不服上訴，台北地院合議庭駁回上訴，全案確定。

李珍妮。圖／聯合報系資料照片
李珍妮。圖／聯合報系資料照片

停車場 行車記錄器

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