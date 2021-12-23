名媛李珍妮開瑪莎拉蒂被撞 對方一毛錢都不用賠

名媛李珍妮4年前駕駛瑪莎拉蒂欲進入醫院地下停車場，與駛出停車場的車輛擦撞，她向對方駕駛金姓男子求償修車費、精神慰撫金30萬餘元，台北地方法院簡易庭認為是她未禮讓金，判李珍妮敗訴；她不服上訴，合議庭駁回確定。

李珍妮提告主張，她2017年9月11日上午10時許開車到台北醫學院附設醫院，未料在地下停車場的入口處，和駛出停車場金的車輛碰撞，她認為是金的車速太快，害她要花24萬餘元修車，另要求精神慰撫金6萬元，向金求償總計30萬餘元。

金抗辯，他的車已向右偏，沒有超過中線，是李女的車輛偏到他的車道才發生碰撞，認為無需負擔賠償責任。