聽新聞
test
0:00 / 0:00
名媛李珍妮開瑪莎拉蒂被撞 對方一毛錢都不用賠
名媛李珍妮4年前駕駛瑪莎拉蒂欲進入醫院地下停車場，與駛出停車場的車輛擦撞，她向對方駕駛金姓男子求償修車費、精神慰撫金30萬餘元，台北地方法院簡易庭認為是她未禮讓金，判李珍妮敗訴；她不服上訴，合議庭駁回確定。
李珍妮提告主張，她2017年9月11日上午10時許開車到台北醫學院附設醫院，未料在地下停車場的入口處，和駛出停車場金的車輛碰撞，她認為是金的車速太快，害她要花24萬餘元修車，另要求精神慰撫金6萬元，向金求償總計30萬餘元。
金抗辯，他的車已向右偏，沒有超過中線，是李女的車輛偏到他的車道才發生碰撞，認為無需負擔賠償責任。
台北地院簡易庭認為，勘驗行車記錄器後，認為李珍妮當時屬於下坡車輛，應禮讓上坡的金，認為兩車擦撞事故原因是李女未注意禮讓金，因此判金免賠。李珍妮不服上訴，台北地院合議庭駁回上訴，全案確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言