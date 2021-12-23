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慈湖陵寢儀隊士兵涉嫌在營賭博 被抓坦言「輸掉65萬」

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園慈湖陵寢由三軍輪流擔任儀隊，尤其交接、操槍時吸引旅客觀看，日前竟傳出有陸軍儀隊士兵涉嫌在休息室內賭博，經憲兵隊依軍法在營區賭博罪嫌移送，他在警詢坦言「輸掉65萬元」；但檢方查，陳對賭博方式、細節都交代不清，僅有他單一不明確自白，認定嫌疑不足不起訴。

桃園憲兵隊移送指出，陳男（28歲）為慈湖陵寢士兵，去年9月、10月期間在儀隊休息室內，拿手機連接上不知名簽賭網站，登入取得帳號、密碼等，得以利用網路連接該公眾得出入網站，並以「GME彩票」賭博。

後來因有同僚檢舉，憲兵隊查獲後依陸海空幹刑法在營區賭博罪嫌，將陳男移送桃園地檢署偵辦；陳在警詢時表示，他上網在某集團博弈網站下注，並操作單雙號彩票遊戲，還稱自己「輸掉新台幣65萬元」。

但檢方認為，陳男對於相關賭博網站、賭場地點，詳細賭博方式等細節都無法詳細說明，也難以證明他當時就是在營區內寢室上網賭博，憲兵隊也難以查證。

檢方認為，全案僅有陳男單一不明確的自白，缺乏其餘積極事證，偵結不起訴，另陳男也已在今年2月退伍。

慈湖陵寢儀隊交接，示意圖與本案無關。圖／報系資料照
慈湖陵寢儀隊交接，示意圖與本案無關。圖／報系資料照

賭博 憲兵 桃園

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