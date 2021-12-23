RCA二軍求償73億元今開庭 盼二審給無良企業教訓
美國無線電公司（RCA）51年前來台設廠，把有毒溶劑埋廠區，汙染地下水及土壤，員工長期處在毒害環境罹病或死亡，一軍獲賠五億餘元確定；二軍逾1000名受害者或家屬再提訴訟求償73億餘元，一審判RCA、奇異（GE）等4家公司應賠償1115人23億餘元，案件上訴，台灣高等法院今開最後一次言詞辯論庭，工殤協會和RCA員工關懷協會齊聲呼籲高院做出有利判決。
工殤協會指出，RCA二軍至今共有1119名原告，上訴二審至今2年，期間也受疫情影響延後開庭，然而，自二軍2016年起訴以來，已有26位會員癌症發病，36人來不及看到判決過世。
協會指出，二審審理期間，RCA公司傳喚受害會員12人，也傳喚曾任RCA公司管理幹部的前宏達電高層王慶賢，以年資、個人生活習慣等質疑受害會員，也營造RCA公司工安管理得當的形象。
協會認為，無論在一軍歷審、二軍一審的判決中，可以看到RCA 等公司汙染土壤、地下水，並企圖掩蓋毒害勞工的事實，高院也應作出有利判決，給無良企業一個教訓。
RCA員工關懷協會理事長杜津珠指出，有受害家屬說過，他的女兒一出生就發現肝有問題，且是經由母體遺傳，妻子檢查也發現肝癌，事後他女兒3歲過世，妻子之後也不幸離世，他無語問蒼天，認為「太太和女兒就該枉死嗎？」她說，無論再多的賠償金也無法讓受損的器官復原，也無法挽回逝去的生命，RCA等公司汙染土壤、地下水，應該負起賠償責任。
律師林永頌指出，RCA等是不負責任的公司，在一軍判決確定之後，對方仍藐視法庭，不履行賠償責任，直到發現奇異公司在台灣承攬工程款高達150億元的台電工程，依法強制執行，奇異公司才主動拿錢來履行判決。
RCA二軍在台北地院一審的判決，認為RCA長年不法使用致病的化學物質，導致員工死亡、罹癌或重大疾病，確實應負損害賠償責任；本案認定慰撫金金額高低有困難，且要個別認定每位受害者和家屬的慰撫金，所耗費勞力、時間和費用龐大，又四家公司至今否認侵權，也沒有彌補二軍身心損害，並惡意脫產、逃避債務，依法採「總額裁判」。
法院指出，二軍分為Ａ組死者家屬、Ｂ組患病者、Ｃ組未生病；其中，Ｃ組雖無明顯疾病，但長期暴露毒性環境中，恐造成基因突變等「微觀損害」，也因擔心遺禍後代，終日惶惶不安，產生負面情緒，健康權受到侵害，判賠Ｃ組6億3900萬元。A、B組各判賠4億9200萬、11億7200萬元。
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