快訊

羽球／戴資穎美技「定格」山口茜 入選世錦賽五大反拍之首

「蕾宏大戰」時事夯入學測考題？ 教師提醒：這2科機率高

不滿店員提醒戴好口罩 無罩男三字經回嗆罰3千元

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南知名小北百貨連鎖店楊姓員工9月30日疫情期間，提醒進入店內的沈姓男子配戴口罩，未料，沈男出去戴好口罩後，回到店內用三字經辱罵楊男，還嗆到外面輸贏，楊男捍衛基層服務人員尊嚴，報警提告，沈男承認罵三字經，否認嗆聲，指不開心就到外面講，台南地院認沈男犯公然侮辱罪，處罰金3000元，可上訴。

檢警調查，39歲沈男9月30日晚間10時40分，在永康區小北百貨店內，因經楊姓店員提醒進入店內應配戴口罩，沈男因而心生不滿，對於楊男等人以台語辱罵不雅字眼。經楊男報警處理，提出妨害名譽及恐嚇告訴，檢方認妨害名譽部分聲請簡易判決，恐嚇部分則認證據不足不起訴。

台南地院審酌，沈男不尊重他人的人格尊嚴，以足以貶抑人格及社會評價的言語對楊男侮辱，使楊男的人格尊嚴及社會形象受損，很不應該，惟念沈男坦承犯行，兼衡其智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，認他犯公然侮辱罪，處罰金3000元。

然而，楊男日前得知恐嚇不起訴大表不滿，指自己依政府宣導，盡義務告知民眾戴好口罩，當時店內員工及其他顧客遭到三字經辱罵，還嗆到外面輸贏，身為服務業基層員工，站在第一線，好心提醒民眾戴好口罩反遭言語攻擊，日前有屏東超商店員遭挖眼，認為應跳出來，不能向惡勢力低頭，後有桃園超商店員勸戴口罩遭刺死，但提告恐嚇部分不起訴，難道人命不值錢嗎。

沈姓男子9月30日晚間因楊姓店員提醒進入店內應配戴口罩，心生不滿對於楊男等人以台語辱罵，台南地院認他犯公然侮辱罪，處罰金3000元。本報資料照片
沈姓男子9月30日晚間因楊姓店員提醒進入店內應配戴口罩，心生不滿對於楊男等人以台語辱罵，台南地院認他犯公然侮辱罪，處罰金3000元。本報資料照片

口罩 恐嚇 台南

延伸閱讀

Omicron恐讓搭機染疫風險暴增 專家提供防疫建議

星宇航空推機身系列口罩 戴上發動機線條等圖案

星宇航空翻玩機身元素 聯手JIUJIU再推超潮航空口罩

陸配夥兒欲趁三級警戒牟利 200萬口罩全假「MIT」遭訴

相關新聞

興富發爆官商勾結賣豪宅 潤隆建設董座300萬元交保

興富發旗下潤隆建設與明緯建設興建的「國賓大苑」爆官商勾結。檢調查出，該土地使用分區是旅館用地，依規定「不得分戶出售」，但...

索賄無度！貪到啥都要業者買單 高雄三線一警官二審重判

高雄市警局三線一星督察孫啟義，被控接受劉姓色情業者出國旅遊，甚至住家裝潢、添購的家電，都由劉男埋單，藉此包庇劉男色情小吃...

少校特種情報調查官酒駕 無照闖營區85次強制退伍

嘉義憲兵隊吳姓前少校特種情報調查官，酒駕遭吊銷駕照後，仍無照駕駛自用小客車進出營區達85次，遭國防部陸軍司令部核定不適服...

勒死收留他12年的阿嬤還搶錢 3嫌最重無期徒刑改判15年

男子林昆鋒因積欠債務，2018年7月夥同友人彭奕皓、張宥和綑綁好心收留他多年的李姓母女洗劫財物，得逞後卻未鬆綁被害人，九...

RCA二軍求償73億元今開庭 盼二審給無良企業教訓

美國無線電公司（RCA）51年前來台設廠，把有毒溶劑埋廠區，汙染地下水及土壤，員工長期處在毒害環境罹病或死亡，一軍獲賠五...

父為遭性侵致死女兒復仇 凌虐對方致死判重刑

林男懷疑女兒生前遭王男等人下藥迷昏性侵並拍攝影片，才會於4年前服藥輕生，欲迫使王男招認供出涉案人及交出影片，2年前由曾姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。