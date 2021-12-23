不滿店員提醒戴好口罩 無罩男三字經回嗆罰3千元

台南知名小北百貨連鎖店楊姓員工9月30日疫情期間，提醒進入店內的沈姓男子配戴口罩，未料，沈男出去戴好口罩後，回到店內用三字經辱罵楊男，還嗆到外面輸贏，楊男捍衛基層服務人員尊嚴，報警提告，沈男承認罵三字經，否認嗆聲，指不開心就到外面講，台南地院認沈男犯公然侮辱罪，處罰金3000元，可上訴。

檢警調查，39歲沈男9月30日晚間10時40分，在永康區小北百貨店內，因經楊姓店員提醒進入店內應配戴口罩，沈男因而心生不滿，對於楊男等人以台語辱罵不雅字眼。經楊男報警處理，提出妨害名譽及恐嚇告訴，檢方認妨害名譽部分聲請簡易判決，恐嚇部分則認證據不足不起訴。

台南地院審酌，沈男不尊重他人的人格尊嚴，以足以貶抑人格及社會評價的言語對楊男侮辱，使楊男的人格尊嚴及社會形象受損，很不應該，惟念沈男坦承犯行，兼衡其智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，認他犯公然侮辱罪，處罰金3000元。