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涉案以300萬交保 潤隆董座辯稱：住戶可各自經營旅館

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

興富發旗下潤隆建設，涉嫌在2013年間，在新北市新店區的「旅館用地」興建88戶景觀豪宅「國賓大苑」。檢調昨日發動搜索約談，據悉，潤隆董事長蔡聰賓到案時把責任推給建築師，辯稱自己賣的確實是旅館，「買到的人可以自己經營旅館。」

台北地檢署檢察官複訊後，今上午依偽造文書罪命蔡聰賓以300萬元交保候傳。蔡離開地檢署時，現場媒體詢問：「為什麼在旅館用地蓋房子？那住戶怎麼辦？」，蔡男僅小聲回答：「偵查不公開」，便在親友陪同之下快速搭車離去。

「國賓大苑」位於新北市碧潭首排，屬高房價景觀豪宅。樓高13層基地面積約1152坪，屋齡8年，距離捷運總站僅需要步行約10分鐘，單戶要價3000至4000萬不等。這棟豪宅所在土地，在都市計畫中，被規劃為旅館用地。

不過，檢調接獲檢舉，指該地段明明是風景區，依規定不能分割轉讓出售，但潤隆建設卻將使用執照變更，把旅館用地用來蓋豪宅出售，利用模糊廣告宣傳，讓消費者買到的豪宅，其實只是「旅店宅」產品。

據調查，「國賓大苑」基地最早由地主與田都旅館合建旅店，總共有190幾戶，當時田都旅館申請的使用執照上有註記「不得分戶出售」，也就是說，該地段為風景區，如果要出售不動產，必須整棟樓處理，不能切割出售。

檢調昨日兵分13路搜索約談。據了解，蔡聰賓到案後對旅館被當住宅販售一事堅稱不知情，辯稱自己賣的是「住宅式旅館」，還說建築師評估過認為沒問題，消費者購買之後，可以各自經營旅館。

潤隆董事長蔡聰賓。記者賴佩璇／攝影
潤隆董事長蔡聰賓。記者賴佩璇／攝影

建築 偽造文書

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