苗檢方查扣紅富海集團大批金塊金飾 農曆年前首次拍賣
喧騰一時的「紅富海」心靈導師自2003年起非法吸金上百億餘元，經最高法院維持更二審認定，判決定讞，宣告犯罪所得172億餘元沒收，遭扣押財產包括金元寶、金鈔、戒指、手環、項鍊、擺飾等，將由行政執行署新竹分署（下稱新竹分署）預計在農曆年前進行第一次拍賣。
新竹分署指出，「紅富海」公司負責人黃圓映自稱「太仁心靈導師」，2003年起以豐厚利息為餌，廣設道場舉辦心靈講座，非法吸金上百億餘元，受害人近7935人，本案經最高法院維持更二審認定，判決定讞，宣告犯罪所得 172億餘元沒收。
為落實刑法沒收新制，徹底剝奪犯罪所得，苗栗地檢就扣押的財產，囑託頗有執行實務經驗的法務部行政執行署新竹分署代為進行拍賣，其中為數眾多的黃金及其飾品最受矚目，甚至有若干重達1公斤金塊，另外不乏金元寶、金鈔、戒指、手環、項鍊、擺飾等各式各樣的金飾，不勝枚舉。除黃金外，亦有珠寶、名錶、雞血石、藝術品，品項數量琳瑯滿目。
新竹分署表示，目前其中50多件標的物已鑑價完畢，將於農曆年前在苗栗地檢依法拍賣，以現場競價方式進行，第一次的拍賣標的以黃金為主，有20公克金塊、金元寶及各項黃金飾品，數量品項齊全眾多，機會難得，有興趣民眾千萬不要錯過，趁著過年買個黃金討個喜氣，送禮自用兩相宜。
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