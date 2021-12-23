桃園狼師找6歲女童玩「猜食物」 果醬抹生殖器騙她吃

桃園某補習班吳姓狼師有戀童症，利用班上1名6歲女童懵懂，佯稱要和她玩「猜食物」遊戲，把果醬塗在自己生殖器放進她口中，事後買熱狗要女童圓謊；惡行曝光他2度求減刑，但法院認為他辨識行為能力未受影響，痛斥他罔顧女童身心，依對未滿14歲女子強制性交罪判他8年6月，可上訴。

檢方起訴指出，吳男原在八德區某補習班擔任教師，明知班上女學生是年僅6歲兒童，對於性自主事物判斷都未成熟，而且懵懂無知沒有同意或拒絕性行為意思能力，竟利用她可以任其擺佈。

檢方查出，吳男去年1月21日在補習班的廁所內，佯稱要和女童玩「猜食物」名稱的遊戲，先用眼罩遮著她雙眼後，竟將果醬塗在自己生殖器上，再放入女童口中對她強制性交得逞。

吳男在警詢、偵訊時審理時均坦承不諱，與被害女童家屬、補習班其他老師證詞相符，並有補習班監視器畫面等佐證。

吳男和他的辯護人還說，他經送精神鑑定結果認為，他符合戀童症，排他型，性慾只受女性吸引等，主張以刑法第19條辨識行為能力下降、刑法第59條情堪憫恕等求減刑。

但法院查，該鑑定也指出吳未罹患精神症狀，且他在警詢、偵查及審理時都可明確陳述犯案經過及手法，並曾自述「做這件事讓他很害怕」，所以中午還去買熱狗，並跟女童說這是遊戲時吃的熱狗，後來曝光還曾向女童家長下跪求原諒。

法院認為，吳男擔心犯行曝光還特地買熱狗圓謊，可見明知自身所為不法，也知悉其行為會遭受譴責，主觀上認知並未缺乏邏輯或脫離現實，認定他辨識其行為違法之能力並未減損，另考量他造成女童陰影、影響身心發展，均不予以減刑。

法院審酌，吳為逞一己私慾，罔顧女童人格發展、心靈感受，利用她對自己身為教師的信任，以及對性事的不解，恣意對女童性交，犯行違背善良風俗，對社會產生負面影響，考量他犯後坦承等，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判他有期徒刑8年6月。