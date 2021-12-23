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興富發爆官商勾結賣豪宅 潤隆建設董座300萬元交保

聯合報 / 記者賴佩璇張宏業／台北即時報導

興富發旗下潤隆建設與明緯建設興建的「國賓大苑」爆官商勾結。檢調查出，該土地使用分區是旅館用地，依規定「不得分戶出售」，但新北市府工務局在核發使用執照時，技術性將規定改為「不得再辦理分戶」，朝有利方式讓建商鬆綁，把旅館當豪宅賣。台北地檢署調查後，依偽造文書罪命潤隆建設負責人蔡聰賓以300萬元交保。

此外，此建案共有三方起造人，除潤隆建設外，明緯建設實際負責人王宏文偵訊後，被檢方依偽造文書罪交保100萬元、田都旅館實際負責人周文龍交保50萬元、新北市府工務局建照科技士楊季儒以10萬元交保、仲正地政士事務所負責人連滋培以10萬元交保。時任工務局施工科技士潘仕傑以10萬元交保。

同案移送包括新北市府工務局簡任技正王呈穩、工務局施工科使照股長邱柏霖、施工科長曾維良、工務局建照科技士楊季儒、建照科長陳嘉興、振城營造負責人楚邦利、連滋培、潤隆開發部襄理林貞誼，今天上午分別由檢察官複訊。

潤隆建設負責人蔡聰賓。記者張宏業／攝影
潤隆建設負責人蔡聰賓。記者張宏業／攝影

偽造文書 興富發

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