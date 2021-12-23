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少校特種情報調查官酒駕 無照闖營區85次強制退伍

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

嘉義憲兵隊吳姓前少校特種情報調查官，酒駕遭吊銷駕照後，仍無照駕駛自用小客車進出營區達85次，遭國防部陸軍司令部核定不適服現役退伍。吳男不服提告，台北高等行政法院審理後，認為原處分無誤，判他敗訴，可上訴。

判決指出，吳姓男子2020年1月16日22時30分休假期間，駕駛車輛停置於嘉義市博愛路2段與友愛路交叉路口影響交通，經員警到場處理，認他身上散發酒氣有酒後駕車之嫌疑，欲對原告實施酒精測試檢定，遭吳男拒絕。

經員警掣單舉發後，由交通部公路總局嘉義區監理所，以他上述違失行為違反道路交通管理處罰條例第35條第4項第2款規定為由，裁罰18萬元並吊銷駕駛執照，並命應參加道路交通安全講習。

吳男駕照遭吊銷後，竟仍自2020年1月19日至同年7月12日止，無照駕駛自用小客車進出營區達85次。經憲兵第二０三指揮部除記過外，召開不適服現役人事評審會，決議考核他不適服現役，層報陸軍司令部後核定吳退伍。他不服提起行政訴訟。

吳男主張，駕照遭吊銷但仍需通勤進出營區，且無公務車可供使用，才無照駕駛，且指揮部未就他有利、不利部分一併考量，有違客觀原則，請求撤銷原處分。

國防部陸軍司令部辯稱，二０三指揮部召開不適服現役的第1次及第2次人評會編組，均符合國軍考評作法的規定，會中委員審酌他前1年內個人平日生活考核、對任務賦予及工作態度、受懲處或事實發生所生影響，以及其他佐證事項。

包括他身為資深的軍官，集合期間經常遲到，未遵守營務營規的基本要求，平時工作管制績效未達標，對自身工作績效點數態度無積極作為，態度散漫，更欠缺特別優良功績。

且針對酒駕受懲處事實，考量他擔任憲兵調查官，具軍司法警察身分，對相關違法規範應更熟稔，其於人評會中自承有飲酒後駕車情事，顯為規避酒駕刑責而選擇拒測，已造成單位軍譽受損。

此外，更明知駕照遭吊銷卻仍無照駕駛自小客車進出營區高達85次等情事，才綜合考評後決議原告不適服現役。人評會召開程序合法，且會中由吳男親自出席陳述，並經與會委員討論及投票表決後，簽請權責長官核定在案。

國防部陸軍司令部則因二０三指揮部對吳男作成原考評決定，才依陸海空軍軍官士官服役條例規定，以原處分核命退伍，並無違反依法行政原則、正當程序原則及比例原則情事。法院調查後，認定原處分並無違誤，判他敗訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義憲兵隊吳姓前少校特種情報調查官，酒駕遭吊銷駕照後，仍無照駕駛自用小客車進出營區達85次，遭國防部陸軍司令部核定不適服現役退伍。吳男不服提告，台北高等行政法院認為原處分無誤，判他敗訴。圖／本報資料照
嘉義憲兵隊吳姓前少校特種情報調查官，酒駕遭吊銷駕照後，仍無照駕駛自用小客車進出營區達85次，遭國防部陸軍司令部核定不適服現役退伍。吳男不服提告，台北高等行政法院認為原處分無誤，判他敗訴。圖／本報資料照

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