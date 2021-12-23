女子洗澡遭色男闖入襲胸 他全裸求歡不成竟想硬上
左姓男子和朋友到桃園虎頭山看完夜景載1名女性友人投宿汽車旅館，趁她洗澡闖入亂摸還全裸企圖硬上，女子嚇到尖叫反抗才停手，左犯後還說，因曾和她性交過「當時心中多少有點期待能發生性行為」，法院以他造成女子恐懼，依強制性交未遂罪判2年，可上訴。
檢警調查，左男2019年5月30日約女子及朋友一共4人到桃園虎頭山看夜景，深夜因女子需找地方投訴，左提議開車載她到附近的汽車旅館過夜，沒想到他竟起色心，利用對方先去沐浴時藉故進房，還闖進廁所朝她上下其手。
女子嚇到離開廁所，並打電話和朋友求救，但左男反而自己脫光全裸躺在床上，並以有事情要談為由不肯離開，還將女子推倒企圖強吻，並伸手襲胸、企圖硬上，但經對方強烈反抗才未遂。
審理時，左矢口否認犯行，辯稱2人只是說好一起去汽旅休息，之前也曾和她發生過關係，還說這次休息「他心中多少有點期待可以發生一些性行為」，如果她願意自己會配合，但因為女子拒絕就停止，認為沒有違反她意願。
女子證稱，當時到汽旅洗澡到一半，左佯稱要借廁所推門要進來，還被他摸背、臀部，出來就見左全裸躺在床上，並被他襲胸壓制企圖硬上，法院認為，女子在歷次陳述遇害經過一致，對於細節也能清楚描述。
法院比對雙方證詞、女子朋友說法等，認為左男犯行明確，考量左犯後狡辯，造成女子心裡驚慌恐懼，也無法達成和解等，依強制性交未遂罪判處他2年徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言