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女子洗澡遭色男闖入襲胸 他全裸求歡不成竟想硬上

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

左姓男子和朋友到桃園虎頭山看完夜景載1名女性友人投宿汽車旅館，趁她洗澡闖入亂摸還全裸企圖硬上，女子嚇到尖叫反抗才停手，左犯後還說，因曾和她性交過「當時心中多少有點期待能發生性行為」，法院以他造成女子恐懼，依強制性交未遂罪判2年，可上訴。

檢警調查，左男2019年5月30日約女子及朋友一共4人到桃園虎頭山看夜景，深夜因女子需找地方投訴，左提議開車載她到附近的汽車旅館過夜，沒想到他竟起色心，利用對方先去沐浴時藉故進房，還闖進廁所朝她上下其手。

女子嚇到離開廁所，並打電話和朋友求救，但左男反而自己脫光全裸躺在床上，並以有事情要談為由不肯離開，還將女子推倒企圖強吻，並伸手襲胸、企圖硬上，但經對方強烈反抗才未遂。

審理時，左矢口否認犯行，辯稱2人只是說好一起去汽旅休息，之前也曾和她發生過關係，還說這次休息「他心中多少有點期待可以發生一些性行為」，如果她願意自己會配合，但因為女子拒絕就停止，認為沒有違反她意願。

女子證稱，當時到汽旅洗澡到一半，左佯稱要借廁所推門要進來，還被他摸背、臀部，出來就見左全裸躺在床上，並被他襲胸壓制企圖硬上，法院認為，女子在歷次陳述遇害經過一致，對於細節也能清楚描述。

法院比對雙方證詞、女子朋友說法等，認為左男犯行明確，考量左犯後狡辯，造成女子心裡驚慌恐懼，也無法達成和解等，依強制性交未遂罪判處他2年徒刑。

法院依強制性交未遂罪判左男2年。示意圖／ingimage
法院依強制性交未遂罪判左男2年。示意圖／ingimage

全裸 桃園

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