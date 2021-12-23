快訊

韓冰遇到林秉樞或王力宏怎麼辦？ 韓國瑜這樣說

國旅券不用竟轉賣750元 觀光局曝後果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

興富發爆官商勾結賣豪宅 前工務局施工科技士10萬交保

聯合報 / 記者賴佩璇張宏業／台北即時報導

興富發旗下潤隆建設與明緯建設興建的「國賓大苑」爆官商勾結。檢調查出，該土地使用分區是旅館用地，依規定「不得分戶出售」，但新北市府工務局在核發使用執照時，技術性將規定改為「不得再辦理分戶」，朝有利方式讓建商鬆綁，把旅館當豪宅賣。台北地檢署調查後，依偽造文書罪命時任工務局施工科技士潘仕傑以10萬元交保。潤隆建設負責人蔡聰賓等人仍訊問中。

此外，此建案共有三方起造人，除潤隆建設外，明緯建設實際負責人王宏文偵訊後，被檢方依偽造文書罪交保100萬元、田都旅館實際負責人周文龍交保50萬元、新北市府工務局建照科技士楊季儒以10萬元交保、仲正地政士事務所負責人連滋培以10萬元交保。

同案移送包括新北市府工務局簡任技正王呈穩、工務局施工科使照股長邱柏霖、施工科長曾維良、工務局建照科技士楊季儒、建照科長陳嘉興、振城營造負責人楚邦利、連滋培、潤隆開發部襄理林貞誼，今天上午分別由檢察官複訊。

「國賓大苑」位於新北市碧潭首排，屬高房價景觀豪宅，但檢調接獲檢舉，指該地段明明是風景區，依規定不能分割轉讓出售，但潤隆建設卻將使用執照變更，把旅館用地用來蓋豪宅出售，利用模糊廣告宣傳，造成不少買方受騙，消費者花了3至4000萬買到的豪宅，其實只是「旅店宅」產品。

據調查，「國賓大苑」基地最早由地主與田都旅館合建旅店，總共有190幾戶，當時田都旅館申請的使用執照上有註記「不得分戶出售」，也就是說，該地段為風景區，如果要出售不動產，必須整棟樓處理，不能切割出售。

2013年中旬潤隆建進駐開發後，將旅館大樓重新規劃設計，總戶數改為88戶，每戶均為大坪數設計，但礙於使用執照限制，不能分割出售；同年11月，潤隆向工務局申請變更使用執照，負責審查的潘仕傑竟將「不得分戶出售」的註記，技術性調整為「不得再辦理分戶」，潤隆接著去地政事務所辦理分割所有權狀，戶政機關也核發門牌，潤隆就順理成章，就現有88戶房屋分批出售，獲利可觀。

時任工務局施工科技士潘仕傑以10萬元交保。圖／張宏業攝影
時任工務局施工科技士潘仕傑以10萬元交保。圖／張宏業攝影

偽造文書 興富發

延伸閱讀

興富發爆官商勾結賣豪宅 潤隆建設董座徹夜偵訊

官商勾結？旅館用地變千萬豪宅

豪宅、第三戶房貸利率 央行強調未規劃拉高

董座遭搜索約談 潤隆：全力配合調查

相關新聞

興富發爆官商勾結賣豪宅 前工務局施工科技士10萬交保

興富發旗下潤隆建設與明緯建設興建的「國賓大苑」爆官商勾結。檢調查出，該土地使用分區是旅館用地，依規定「不得分戶出售」，但...

興富發爆官商勾結賣豪宅 潤隆建設董座徹夜偵訊

興富發旗下潤隆建設與明緯建設興建的「國賓大苑」爆官商勾結。調查局查出，該土地使用分區是旅館用地，依規定「不得分戶出售」，...

索賄無度！貪到啥都要業者買單 高雄三線一警官二審重判

高雄市警局三線一星督察孫啟義，被控接受劉姓色情業者出國旅遊，甚至住家裝潢、添購的家電，都由劉男埋單，藉此包庇劉男色情小吃...

少校特種情報調查官酒駕 無照闖營區85次強制退伍

嘉義憲兵隊吳姓前少校特種情報調查官，酒駕遭吊銷駕照後，仍無照駕駛自用小客車進出營區達85次，遭國防部陸軍司令部核定不適服...

女子洗澡遭色男闖入襲胸 他全裸求歡不成竟想硬上

左姓男子和朋友到桃園虎頭山看完夜景載1名女性友人投宿汽車旅館，趁她洗澡闖入亂摸還全裸企圖硬上，女子嚇到尖叫反抗才停手，左...

吃完薑母鴨開車撞傷母子 酒測僅0.22仍遭公共危險判刑

桃園黃姓男子吃完薑母鴨開車，因酒精影響注意力撞傷騎機車的呂姓母子，警方測得酒測值0.22，檢方以代謝率回推達0.275，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。