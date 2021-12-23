索賄無度！貪到啥都要業者買單 高雄三線一警官二審重判

高雄市警局三線一星督察孫啟義，被控接受劉姓色情業者出國旅遊，甚至住家裝潢、添購的家電，都由劉男埋單，藉此包庇劉男色情小吃店，但頻頻索賄一度讓業者抱怨「吃銅吃鐵」。一審孫啟義被依違背職務收受賄賂及不正利益罪，判刑11年，褫奪公權5年，高雄高分院審理後，維持一審見解，駁回孫啟義上訴，但宣告劉男買單的冷氣和洗衣機都要沒收。

警大46期的孫啟義，2010年12月起任職高雄市警局督察室督察，主要負責市警局轄區經營脫衣陪酒的色情場所，偵查、取締、查緝的業務，收受業者賄絡的醜聞曝光後，孫已被市警局停職。

判決指出，劉男承包林園工業區附近工程，為了招待廠商及員工，2013年頂下林園區一間越南小吃店，聘請越南籍女子在內脫衣陪酒；但劉的店從開業以來，因不時被轄區警方臨檢，劉擔心生意做不下去，於是找上擔任督察的孫啟義，希望協助買通轄區派出所。

劉男為求解套2013年11月找孫啟義到店裡「坐坐」，後來孫在店裡暗示劉男「這要給人家拜託的，多少也要包個紅，加菜金」，劉男則因不認識轄區派出所幹部，便向孫啟義稱「孫大哥，你跟他們比較熟，你幫我轉交。」

後來孫啟義趁警友會餐會時，將劉男交付的兩萬元紅包，稱要「捐」給派出所當加菜金，所長了解用意後，便以派出所經費充裕為由婉拒，2萬元紅包則落入孫啟義口袋。

檢方調查，從2013年11月起至隔年12月止，孫啟義陸續接受劉男提供的性招待，或幫忙孫墊付按摩店消費，甚至孫老家修繕費、購買家具、家電等費用，都由劉男支付，總計劉男1年內，共付出約34萬9千餘元賄款，誇張吃相另劉男咋舌，一度向外甥抱怨「吃銅吃鐵，錢要拿傢俱也要拿」。

一審高雄地方法院審理時，孫啟義否認收賄，辯稱他們是舊識，本來就常常互相送東西，是劉從2014年1月起，因經商需要陸續向他借款千萬，劉因為無法清償借款，他才會被劉誣指貪汙。

高雄合議庭調查，即使劉男與孫啟義私交甚篤，但短短一年內贈送價值約34萬餘元的財務，不合社會常情，且轄區警員雖未收賄，但有降低臨檢次數及強度；一審判孫啟義有期徒刑11年，褫奪公權5年；至於劉男是在收賄案遭調查前自首，法官依法免除其刑。