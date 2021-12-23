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興富發爆官商勾結賣豪宅 潤隆建設董座徹夜偵訊

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

潤隆建設負責人蔡聰賓。記者張宏業／攝影
潤隆建設負責人蔡聰賓。記者張宏業／攝影

興富發旗下潤隆建設與明緯建設興建的「國賓大苑」爆官商勾結。調查局查出，該土地使用分區是旅館用地，依規定「不得分戶出售」，但新北市府工務局在核發使用執照時，技術性將規定改為「不得再辦理分戶」，朝有利方式讓建商鬆綁，把旅館當豪宅賣，昨天搜索約談潤隆負責人蔡聰賓、時任工務局施工科技士潘仕傑共12人，新北市調處漏夜詢問蔡、潘後，今晨5點半才將2人移送台北地檢署，恐有強制處分。

此外，此建案共有三方起造人，除潤隆建設外，明緯建設實際負責人王宏文偵訊後，被檢方依偽造文書罪交保100萬元、田都旅館實際負責人周文龍交保50萬元。

同案移送包括新北市府工務局簡任技正王呈穩、工務局施工科使照股長邱柏霖、施工科長曾維良、工務局建照科技士楊季儒、建照科長陳嘉興、振城營造負責人楚邦利、仲正地政士事務所負責人連滋培、潤隆開發部襄理林貞誼，今天上午分別由檢察官複訊。

「國賓大苑」位於新北市碧潭首排，屬高房價景觀豪宅，但檢調接獲檢舉，指該地段明明是風景區，依規定不能分割轉讓出售，但潤隆建設卻將使用執照變更，把旅館用地用來蓋豪宅出售，利用模糊廣告宣傳，造成不少買方受騙，消費者花了3至4000萬買到的豪宅，其實只是「旅店宅」產品。

據調查，「國賓大苑」基地最早由地主與田都旅館合建旅店，總共有190幾戶，當時田都旅館申請的使用執照上有註記「不得分戶出售」，也就是說，該地段為風景區，如果要出售不動產，必須整棟樓處理，不能切割出售。

2013年中旬潤隆建進駐開發後，將旅館大樓重新規劃設計，總戶數改為88戶，每戶均為大坪數設計，但礙於使用執照限制，不能分割出售；同年11月，潤隆向工務局申請變更使用執照，負責審查的潘仕傑竟將「不得分戶出售」的註記，技術性調整為「不得再辦理分戶」，潤隆接著去地政事務所辦理分割所有權狀，戶政機關也核發門牌，潤隆就順理成章，就現有88戶房屋分批出售，獲利可觀。

調查官赴現場勘驗發現，「國賓大苑」一樓竟還保留田都旅館公司，質疑如果是豪宅居所，怎會有旅館進駐，研判田都旅館也參與分潤，暗中協助潤隆將旅館蓋豪宅出售，造成風景區的公共財僅有特定住戶才能享受，明顯有圖利。

新北市府工務局建照科長陳嘉興。記者張宏業／攝影
新北市府工務局建照科長陳嘉興。記者張宏業／攝影
新北市府工務局施工科使照科長曾維良。記者張宏業／攝影
新北市府工務局施工科使照科長曾維良。記者張宏業／攝影
潤隆開發部襄理林貞誼。記者張宏業／攝影
潤隆開發部襄理林貞誼。記者張宏業／攝影
明緯建設實際負責人王宏文。記者張宏業／攝影
明緯建設實際負責人王宏文。記者張宏業／攝影
新北市府工務局建照科技士楊季儒。記者張宏業／攝影
新北市府工務局建照科技士楊季儒。記者張宏業／攝影
新北市府工務局施工科使照股長邱柏霖。記者張宏業／攝影
新北市府工務局施工科使照股長邱柏霖。記者張宏業／攝影
振城營造負責人楚邦利。記者張宏業／攝影
振城營造負責人楚邦利。記者張宏業／攝影
新北市府工務局施工科前技士潘仕傑（右）。記者張宏業／攝影
新北市府工務局施工科前技士潘仕傑（右）。記者張宏業／攝影
仲正地政士事務所負責人連滋培。記者張宏業／攝影
仲正地政士事務所負責人連滋培。記者張宏業／攝影
田都旅館實際負責人周文龍。記者張宏業／攝影
田都旅館實際負責人周文龍。記者張宏業／攝影

偽造文書

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