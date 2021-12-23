愛護動物卻未善對女同事 園長猥褻女同事賠60萬

中部地區某保護動物協會園長阿勇（化名），2年前猥褻女同事小蘋（化名）、還「喇舌」，被害人提告，刑庭一、二審依強制猥褻罪將他判刑1年2月。被害人請求損害賠償，民庭法官認為阿勇案發後，並未在第一時間誠心悔悟，反將責任推諉至小蘋身上，試圖合理化犯案行為，對被害人造成更大心理創傷，判決阿勇給付小蘋精神慰撫金60萬元及醫療費用7870元。可上訴。

民庭合議庭審酌，阿勇身為保護動物協會園長，被害人小蘋是協會行政人員，僅因一己之私慾，不思尊重他人身體自主權利，竟於上班時間，趁她在協會內落單，強行面對面抱住，親吻嘴唇，並將舌頭伸入她口腔內，甚而徒手強行撫摸她後腰部與胸部，被害人拒絕後，他仍不罷手，再次強行面對面抱住及親吻她嘴唇，嚴重侵害被害人身體權、貞操權及性自主決定權，造成被害人心理巨大陰影，目前持續在身心科接受治療中。

刑庭一審審理時，阿勇猶飾詞狡辯，稱小蘋對他也有曖昧情愫，始會親吻她，並否認有將舌頭伸入她口腔，或故意撫摸原告後腰部與胸部，直至一審將他判刑1年2月，他不服上訴後，始於二審刑庭坦承犯案。

足見阿勇案發後，並未在第一時間誠心悔悟，反將責任推諉至小蘋身上，試圖合理化犯案行為，對被害人造成更大心理創傷，因此判決阿勇給付精神慰撫金60萬元及醫療費用7870元。

判決書指出，中部地區某保護動物協會園長阿勇，於2019年7月1日下午，見女同事小蘋（同年8月底離職）獨自在協會物資中心影印文件，一時心生邪念，強行面對面摟抱住她親吻嘴唇、還舌吻，及徒手強行撫摸她後腰部與胸部，被害人憤而將他推開，並明確表示拒絕，但他仍不罷手，再次強行面對面抱住她親吻，直至他聽聞隔壁訪客到訪時發出聲響始作罷，前後歷時約2分鐘。 經被害人提告。

一審法官審酌，阿勇侵害小蘋身體性自主權，造成她心理巨大陰影，惡性非輕，被害人表示因為此事身心受到很大打擊，一開始沒有提告後面才提告，是因後來知道還有其他受害者，也是她的女同事，她希望不要再有被害人出現，因為這感覺真的很痛苦，尤其當被侵犯時沒人幫助，旁邊的人還質疑是否主動引誘或是曖昧，身心受到很大打擊與壓力，不希望再有女生受害。

因為會在那個單位工作的人都是愛狗的年輕女生，出社會沒幾年，小蘋不希望未來還有這樣的事發生，如果今天沒有站出來，很怕未來聽到有人可能發生像她這樣的例子，甚至更嚴重，那時候會很愧疚，她希望大眾知道這件事，不要再有受害者，如果這件事一直被掩蓋、隱瞞，許多人都不會知道，希望不要再有這些事發生。一審合議庭依強制猥褻罪將阿勇判刑1年2月。

阿勇不服上訴，表示知道錯了，也很誠心懺悔，請二審審酌他犯罪時間並不長，犯罪行為也沒有過於暴力，情節輕微，且他無前科，有意與被害人達成和解，以彌平她的傷痛；並以有年邁父母及罹患病配偶需照顧。