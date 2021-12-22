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味王用劣油生產調理包、泡麵獲賠918萬 頂新回應了

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

味王公司向頂新製油公司購買「香豬調和油」製作調理包、泡麵醬包等，未料油品2014年被查獲使用動物用飼料油，害公司產品被要求全面下架回收，導致損失941萬餘元，台北地方法院更一審今判頂新要賠償味王918萬餘元，可上訴。

頂新晚間回應，台北地院判決頂新製油公司應賠償味王918萬4260元，頂新製油公司深表遺憾，收到判決書後將研議提起上訴。頂新強調，當初自越南進口的原料油脂，經越南公證單位檢驗合格，並依台越兩地政府法規合法進口，最後經嚴格製程，成為符合國家標準且經檢驗合格的販售食用油

味王提告主張，公司向頂新購買香豬調和油，製作成天廚咖哩醬調理包、辣味燻雞風味拌麵、京御滿堂紅燒牛肉泡麵油包等產品，未料香豬調和油2014年10月被查獲使用動物用飼料油，經衛生福利部判定為問題油品，導致公司遭主管機關要求下架回收所有產品。

味王指出，公司為挽回商譽，無條件接受消費者和廠商退貨，並銷毀回收、庫存的商品，共損失941萬9876元，提告要求頂新應應賠償全數金額。

頂新抗辯，味王2014年9月間購買的香豬調和油只有71.5桶，且出售油品時均符合當時科技、專業標準，並未存有瑕疵，且味王沒有舉證證明購買香豬調和油用來製作相關產品，也沒有舉證受損範圍和金額，請求法官駁回訴訟。

台北地院根據產品明細、銷毀證明、稽查紀錄等相關卷證，又時任頂新負責人魏應充因製造、販賣不符合衛生標準的食用油，違反食安法、刑法等，得易科罰金部分被判刑6年，不得易科罰金部分應執行9年，頂新也被執行罰金2億5000萬元，認為味王確實有使用頂新製造的香豬調和油製作調理包和泡麵油包等產品，頂新應負賠償責任，計算後判頂新應賠償918萬餘元。

時任頂新製油董事長魏應充。圖／聯合報系資料照片
時任頂新製油董事長魏應充。圖／聯合報系資料照片

泡麵 越南 食用油

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