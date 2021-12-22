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吃完薑母鴨開車撞傷母子 酒測僅0.22仍遭公共危險判刑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

薑母鴨示意圖。記者曾健祐／攝影
薑母鴨示意圖。記者曾健祐／攝影

桃園黃姓男子吃完薑母鴨開車，因酒精影響注意力撞傷騎機車的呂姓母子，警方測得酒測值0.22，檢方以代謝率回推達0.275，依公共危險罪嫌聲請簡易判決處刑；法院認為，代謝率因人而異不予採信，但審酌0.22接近0.25，黃已達不能安全駕駛程度，變更起訴法條依公共危險判他2月，可上訴。

檢警調查，黃男今年1月3日深夜至4日凌晨，在中壢區吃摻有米酒的薑母鴨後開車要回家，結果在延平路、中美路口因酒精影響注意力降低，貿然開進路口導致騎機車載5歲兒子的呂姓婦人嚇到摔倒，造成母子擦挫傷。

警方凌晨1點53分到場，聞到黃男身上散發酒味、臉部明顯有酒容，施以呼氣酒測值為每公升0.22毫克，雖未達刑法界定0.25標準，但檢方以每小時代謝率回推，認為黃開車時濃度應為0.275毫克，依公共危險罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

法院審酌，黃男坦承酒駕，且當時測得0.22也接近0.25標準，且黃是在1點多就開車上路，照理說開始駕車時體內酒精含量應高於0.22，檢方以代謝率回推固然非全無憑據，但酒精對人體影響因人而異，逕自依代謝率回推做計算基礎，仍有所疑慮，不能斷定就是0.275。

法院發現，黃事發前原本停靠路邊，且夜間有照明、路況正常，理應有相當餘裕注意車況，若非因酒精導致注意力下降，應能注意呂婦經過，但他卻直接開進延平路釀成車禍，可以認定他「是因酒精作用導致駕駛反應力、注意力下降」，並「已達不能安全駕駛程度」。

法院認為，檢方以黃回推酒測值為0.275，依刑法第185條之3第1項第1款之駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上之罪，該部分不予採信。

但法院經變更法條後，改依同法第185條之3第1項第2款之駕駛動力交通工具而有其他情事足認服用酒類致不能安全駕駛罪，判處黃男有期徒刑2月，得易科罰金。

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