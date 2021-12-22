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辦蘇揆造謠案遭裁定不受理 北市警：尊重見解精進作為
行政院長蘇貞昌去年因稱「信功肉品支持萊豬」，被立委林為洲告發造謠、違反社會秩序維護法，台北地院認為警方未訊問蘇貞昌就將案件函送，程序違法裁定不受理，台北市警局今晚表示，尊重法官見解，將精進程序作為。
台北市警局表示，中正一分局去年12月4日受理案件後，調閱相關影像資料、製作譯文，函詢衛生福利部；鑑於該案已有衛福部回函及蘇貞昌在立法院備詢全程影像、譯文，所以未通知蘇貞昌到案說明，今年1月29日將相關卷資移送台北地院簡易庭裁處。
市警局說，法官認為中正一分局員警未踐行社會秩序維護法第41條規定，應通知被移送人進行訊問，違反正當法律程序規定，所以不受理裁定，警方尊重法官見解，後續將檢討、精進相關程序作為。
基層員警說，全案在警方受理後2個月內就依序依食安法、社維法移送，食安法位階較高，該部分經衛福部認定不構成違法，檢方訊後簽結，「主管食安的衛福部都認定沒違法了，後續還有通知的必要嗎？」
但有刑警認為，雖刑事訴訟法第71之1條規定，警察調查犯罪嫌疑人犯罪情形及蒐證，「得」通知嫌疑人到案詢問，但社會秩序維護法第41條規定，警察機關為調查違反社維法行為事實，「應」通知嫌疑人到案。
「食安沒問題不代表沒造謠」資深警官說，就算不涉及位階高的食安法，也不一定不涉及位階低的社維法，中正一分局警方不應依食安法偵辦結果，決定不通知蘇到案。
另，警方依蘇貞昌在立院備詢說明案情，就認為不用通知蘇到案，「這不是他公開說過就算，通知說明牽涉當事人抗辯權，如果他心裡還有話要說，或是改變心意呢？」
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